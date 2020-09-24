解放軍深夜公告「黄海北部海域」軍演！　同一時間海南島西部實彈訓練

▲遼寧艦。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

解放軍近期軍事動作頻繁，繼21日宣佈在海南島西部海域24日至25日進行實彈射擊訓練後，大連海事局今（24）日淩晨發佈公告，稱黃海北部海域於24日至30日，將執行軍事任務，禁止駛入。

據大連海事局消息，黃海北部，9月24日08:00時至30日08:00時，在38°31′N 122°56′E/38°31′N 123°42′E/38°10′N 123°42′E/38°10′N 122°56′E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

公告稱，黃海北部9月25日00:00時至26日24:00時，在38°40′00″N 122°06′00″E/38°40′00″N 122°13′40″E/38°34′00″N 122°13′40″E/38°34′00″N 122°06′00″E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

▲央視早前公布解放軍東海演習影片。（圖／翻攝央視）

實際上，解放軍近期軍演動作不斷，日前東部戰區在台海附近實戰化演習後，大陸海事局網站21日指出，稱解放軍將於24日至25日每天6時至19時，在海南島西部海域進行實彈射擊訓練，禁止駛入。

另外，東部戰區21日發佈最新宣傳片「假如戰爭今天爆發」，以軍歌搭配各種官兵訓練、實彈發射畫面，最後更強調「祖國，我誓死為您而戰」。

▼解放軍東部戰區發佈「軍營熱血MV」，大唱《假如戰爭今天爆發》。（圖／翻攝自東部戰區微博）