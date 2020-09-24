台灣「由守而攻」大陸必定反擊！　中評社警告：而且會加倍奉還

▲中共解放軍（圖／CFP）

文／中評社

大陸對台施加軍事壓力的行動仍在持續進行，23日又有兩架運8偵察機飛入台灣防空識別區，在台灣西南空域演訓，這已是7天來第6次。大陸軍機飛越「海峽中線」、戰巡台海正逐漸常態化，台灣「由守而攻」戰略角色將難以持續下去。

近年台海局勢複雜嚴峻，與台灣戰略角色的轉變有關。台灣前「國安會秘書長」蘇起上月表示，民進黨當局四年多來最靜悄悄、但影響最重大的作為，是改變台灣的戰略角色，「由守而攻」，具體表現在自始就選擇「反中親美」路線，主動「抗中」的攻擊招式綿密出手，包括連結「港獨」禍亂香港，深化台灣與美國印太佈局的連結，等等。

▲解放軍近期演練頻繁。（圖／翻攝東部戰區微博）

台灣「由守而攻」，必然招致大陸反擊，而且是加倍奉還，這從台海近期的局勢變化可以觀察到。台灣「由守而攻」戰略角色難以持續下去，因為大陸已「丟掉幻想，準備戰鬥」，如果台灣「由守而攻」不停止，大陸一定會以更大、更震撼的軍事行動回應。

有一種觀點認為，11月美國大選後，華府就可能甩掉台灣。蘇起也說，美國總統大選過去後，台灣的處境會惡化，因為激情過後美國也要往前看，若台灣對大陸刺激太過分，大選之後美國的保障不在，台灣就會更危險。

情勢在快速變化之中，11月過後的台海局勢有很多變數。客觀存在的現實是，一，大陸強、台灣弱；二，中美不至於完全脫鉤，紿終會鬥而不破。當中美關係一回升，台灣就難免一跌了。

