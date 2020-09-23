呼應聯合國永續發展目標周　唐獎得主珍古德博士呼籲尊重自然

▲「唐獎第四屆大師論壇-永續發展場」22日在清華大學登場，第四屆唐獎得主珍古德透過視訊演說、線上提問方式，探討疫情後生活、自然生態保育與環境永續發展。（圖／唐獎教育基金會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

2020年唐獎永續發展獎得主珍古德博士（Dr. Jane Goodall）於21日唐獎永續發展大師論壇中表示，COVID-19疫情大流行雖然全面性影響全人類各階層，但對窮人的影響卻更大，她舉非洲地區人民為例，當地居民因受到封城關係，無法進城販售東西維持生計，導致生活三餐不繼，與今年聯合國所示COVID-19疫情導致世界上貧窮和弱勢人群更挫折看法相符。

珍古德直言，早有專家預言人類將經歷一場大規模的傳染性疾病，但人類並未完全採信且花了很長時間證實COVID-19是場全球性傳染性疾病，人類必須承受這場疫情，某種程度上就是因為「不尊重自然界」，例如，當人類摧毀了森林的一部分時，會迫使動物物種與一般不會接觸到的物種相互接觸，造成病原體、病毒或細菌等擴散，自一個物種跳躍到另一個物種的情況，而產生新的疾病，另人類消耗動物們的糧食，導致動物被迫迫進入城市尋找食物，進而產生新型人畜共通傳染病，因此可以說大多數讓人類飽受折磨的新疾病其實都源自於動物，她也相信未來這類型全面性流行性或傳染性疾病還會發生。

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談到氣候變遷議題時，珍古德博士也在演講中提到現今人類不顧後果地燃燒化石燃料、製造溫室氣體，如同毯子蓋著地球一樣，將太陽的熱量保留住，導致各地產生氣候變遷與生態環境破壞。因此她也懇請世人多支持「一兆棵樹行動」，因為樹木可吸收碳排放，且種樹是人人可輕鬆參與的活動，更有助於個人心靈發展和身體健康，她強調城市更需要復林行動。

