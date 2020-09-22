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「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏

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▲▼「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏。（圖／翻攝自YouTube／UNG）

▲第75屆聯合國大會，習近平第四位發表談話。（圖／翻攝自YouTube直播／UNG）

記者柯沛辰／綜合報導

中國國家主席習近平22日在第75屆聯合國大會發表談話。習近平表示，人類與新冠肺炎作戰，疫情肆虐全球，他相信疫情將被人類戰勝，勝利必將屬於世界人民。他重申，中國和平發展，永遠不稱霸、不擴張，也無意跟任何國家冷戰或熱戰，將會擔當起大國責任，積極協助有需要的國家。

他強調，中國將繼續與各國分享抗疫經驗和醫療技術，除了向有需要的國家提供幫助，確保全球抗疫物資供應鏈穩定，也將積極參與病毒溯源和傳播途徑研究。目前中國有多支疫苗進入第三期臨床實驗，已研發完成並投入使用，之後將作為全球公共產品，優先提供發展中國家。

習近平指出，正值疫情嚴峻之際，各國政府、醫療人員、科學家和百姓的努力可謂有目共睹，也展現出人類在重大災難面前的勇氣、決心、關愛，照亮了至暗時刻，最終疫情將被人類戰勝，勝利必將屬於世界人民。對此，中國將落實2年提供20億美元的國際援助承諾，深化農業、減貧、教育、婦幼領域、氣候變化等領域國際合作，幫助各國經濟社會恢復發展。

他表示，任何國家都不應從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。若以鄰為壑、隔岸觀火，別國的威脅遲早會變成自己的挑戰。要樹立大家庭和合作共贏理念，摒棄意識形態爭論，跨越文明衝突陷阱，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式，讓世界多樣性成為人類社會進步的不竭動力、人類文明多姿多彩的天然形態。

習近平說，面對經濟全球化大勢，若像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡，假裝視而不見，或像堂吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制，都違背了歷史規律。世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不可能被人為割裂，任何人都不能迴避經濟全球化帶來的挑戰，必須直面貧富差距、發展鴻溝等重大問題。

他強調，人類不能再忽視大自然一次又一次的警告，走回只講索求不講投入、只講發展不講保護、只講利用不講修復的老路。應對氣候變化的《巴黎協定》代表全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐，樹立創新、協調、綠色、開放、共用的新發展理念，抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史性機遇，推動疫情後世界經濟「綠色復蘇」。

習近平認為，疫情不僅是對各國執政能力的考驗，也是對全球治理體系的檢驗。各國應堅持走多邊主義道路，維護以聯合國為核心的國際體系，對全球治理秉持共商共建共用原則，持續推動各國權利平等、機會平等、規則平等，順應和平發展合作共贏的歷史趨勢。

他指出，國家之間有分歧是正常的，應該通過對話協商妥善化解。國家之間可以有競爭，但必須是積極和良性的，要守住道德底線和國際規範。大國更應該有大的樣子，要提供更多全球公共產品，承擔大國責任，展現大國擔當。

習近平重申，中國是世界上最大的發展中國家，走的是和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路，「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。我們不追求一枝獨秀，不搞你輸我贏，也不會關起門來封閉運行，將逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，為中國經濟發展開闢空間，為世界經濟復蘇和增長增添動力。」

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