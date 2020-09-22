　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國家主席習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上發表重要講話。（圖／新華社）

▲習近平在聯合國紀念峰會致辭。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會致辭，他表示，在後疫情時代，聯合國應發揮主持公道的作用，「不能誰的拳頭大就聽誰的，大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準 ，也不能歪曲國際法。」

習近平提到，在後疫情時代，聯合國應該發揮主持公道、厲行法治、促進合作，以及聚焦行動的功用，「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道，單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共享，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運。」

▼習近平於致詞中提及「霸權」，被認為是在暗指美國。（圖／路透社）

▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

習近平指出，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的，「大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。」

習近平認為，靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰，「我們要做的是，以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和，把本國利益同各國共同利益結合起來，努力擴大各國共同利益匯合點，建設和諧合作的國際大家庭。」

習近平強調，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是聯合國創始會員國，也是安理會常任理事國中唯一一個發展中國家，「我們將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
吳宗憲寫給小鬼的歌首公開！摟KID忍淚唱「必須有你」網哭爆
快訊／野柳地質公園女遊客　從20米高懸崖墜落爆頭亡！
秋分後周四鋒面報到轉濕涼　降雨熱區出爐
消失演藝圈6年　爆乳女星從通告藝人變「身價上億CEO」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2020海論／台海200名青年齊聚　PK腦力「辯」論壇

批美「耍弄心機」　新華社：打台灣牌牽制中國終將失敗

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會：收到訊息就依法處理

要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

柯拉克訪台惹火陸　國台辦：民進黨勿低估我們捍衛領土決心！

「新聞受害者」長太帥爆紅！4.9億粉跪求本尊　名企認領：自家員工

紐約一警察被爆是「中國間諜」　陸外交部控抹黑

影／講到台灣要說「中國台灣地區」　陸外交部發言人當場糾正記者

死刑將至！中國籍囚犯挖通下水道　從印尼雅加達大逃亡

瑞幸咖啡營收造假　陸監管局開罰45家涉案公司共2.6億元

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

2020海論／台海200名青年齊聚　PK腦力「辯」論壇

批美「耍弄心機」　新華社：打台灣牌牽制中國終將失敗

林鄭指陳同佳願赴台　陸委會：收到訊息就依法處理

要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

柯拉克訪台惹火陸　國台辦：民進黨勿低估我們捍衛領土決心！

「新聞受害者」長太帥爆紅！4.9億粉跪求本尊　名企認領：自家員工

紐約一警察被爆是「中國間諜」　陸外交部控抹黑

影／講到台灣要說「中國台灣地區」　陸外交部發言人當場糾正記者

死刑將至！中國籍囚犯挖通下水道　從印尼雅加達大逃亡

瑞幸咖啡營收造假　陸監管局開罰45家涉案公司共2.6億元

林志玲驚傳住院！　林爸曝不知情：連她住哪間醫院都不知道

印媒聲稱：印軍過去20天佔領邊境「6座山頭」　解放軍3度佔領失敗

雙北危老案量大噴發　新北最小基地只有14.8坪

台股大跌149點摜破月線失守12700點關卡　金管會分析3原因造成

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！　摟著KID忍淚唱「必須有你」…網哭爆

中共軍機頻頻越過海峽中線　鄭文燦：這就是霸凌台灣的表現

金鐘紅毯備行頭　王令麟親赴眼鏡行「3D掃瞄」挑墨鏡

在家開趴！屁孩汪興奮跑跳「拆了客廳」　網驚：以為是廢墟

iPhone 12 最新正式發表日期曝光！　傳於 10 月這兩天登場

《料理之王》線上暖身　9/30《全民煮好菜》等你來挑戰

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

外送員趕單！　踩空「滾到1F」口鼻出血身亡

性侵開直播！他花3.8萬買處女當場驗貨

47歲男幼稚園亂砍致2死！下秒剖腹自殺

夫妻同時罹癌！每天1飲食惡習種禍根

男大生死在宿舍　臉有詭異血洞

24歲男喝茫！同事被「瞬間割喉」亡

女老師深夜奶茶店慘遭砍殺身亡！

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

陸外交部糾正記者　要說「中國台灣地區」

台籍員工被檢舉台獨　瑞幸咖啡火速開鍘

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

2高中妹深夜被老師帶走　她躲廁所驚見「閨密遭強壓」

「新聞受害者」長太帥爆紅！名企認領：自家員工

更多熱門

相關新聞

聯合國75周年！韓總統文在寅：協助研發新冠疫苗

聯合國75周年！韓總統文在寅：協助研發新冠疫苗

聯合國成立75周年，對此南韓總統文在寅於21日錄影演說中呼籲，世界各國應齊心協力對抗新冠肺炎（COVID-19），並保障每個人施打疫苗與治療劑的公平性，因為只有結盟與合作才是戰勝新冠肺炎上最強大的武器。

習近平：堅定維護聯合國在國際事務核心作用

習近平：堅定維護聯合國在國際事務核心作用

美制裁伊朗和委內瑞拉總統　聯合國難管

美制裁伊朗和委內瑞拉總統　聯合國難管

親民黨誠意推動兩岸和平

親民黨誠意推動兩岸和平

13國民調：川普信任度低於習近平

13國民調：川普信任度低於習近平

關鍵字：

習近平聯合國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」像被緊緊擁抱！

尼克突鬆口離婚　爸媽真實反應曝

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面