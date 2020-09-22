要聯合國「主持公道」　習近平：不能誰拳頭大就聽誰的！

▲習近平在聯合國紀念峰會致辭。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會致辭，他表示，在後疫情時代，聯合國應發揮主持公道的作用，「不能誰的拳頭大就聽誰的，大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準 ，也不能歪曲國際法。」

習近平提到，在後疫情時代，聯合國應該發揮主持公道、厲行法治、促進合作，以及聚焦行動的功用，「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、霸凌、霸道，單邊主義沒有出路，要堅持共商共建共享，由各國共同維護普遍安全，共同分享發展成果，共同掌握世界命運。」

▼習近平於致詞中提及「霸權」，被認為是在暗指美國。（圖／路透社）



習近平指出，各國關係和利益只能以制度和規則加以協調，不能誰的拳頭大就聽誰的，「大國更應該帶頭做國際法治的倡導者和維護者，遵信守諾，不搞例外主義，不搞雙重標準，也不能歪曲國際法，以法治之名侵害他國正當權益、破壞國際和平穩定。」

習近平認為，靠冷戰思維，以意識形態劃線，搞零和遊戲，既解決不了本國問題，更應對不了人類面臨的共同挑戰，「我們要做的是，以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和，把本國利益同各國共同利益結合起來，努力擴大各國共同利益匯合點，建設和諧合作的國際大家庭。」

習近平強調，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家，是聯合國創始會員國，也是安理會常任理事國中唯一一個發展中國家，「我們將始終做多邊主義的踐行者，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。」