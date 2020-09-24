「台獨氣焰囂張」！陸：在中國製造動亂和分裂，中國人民絕不答應

▲北京態度強硬。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

中國外交部副部長秦剛應邀出席德國駐華使館的招待會，他在會中強調，當前「台獨」分裂勢力挾洋自重，氣焰囂張、國際上一些反華勢力為遏制中國發展，編造種種謊言，企圖借涉疆和涉港問題在中國製造動亂和分裂，「14億中國人民對此絕不答應」。

為慶祝德國統一滿30週年，德國駐華使館22日邀請秦剛出席。秦剛表示，中國曾一貫支持德國人民謀求和實現國家統一，讚賞德國政府長期堅持一中政策，希望德方繼續理解、支持中國政府和人民維護國家主權、安全和領土完整的努力。

「實現國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。」秦剛指出，當前「台獨」分裂勢力挾洋自重，氣焰囂張，國際上一些反華勢力為遏制中國發展，編造種種謊言，企圖借涉疆和涉港問題在中國製造動亂和分裂，對此「14億中國人民對此絕不答應」。

德國駐華大使葛策則表示，德國實現和平統一與發展得益於戰後有效的多邊主義架構和充分相互信任的伙伴關係。德中兩國在共同抗擊疫情中相互支持，德方對此高度評價，並願繼續與中方一道，共同倡導國際抗疫合作。

葛策續指，默克爾總理及歐盟機構兩主席同習近平主席舉行的視頻會晤取得圓滿成功，雙方在歐中投資協定、氣候變化等領域達成重要合作共識。德國政府非常重視發展對華關係，作為今年下半年歐盟輪值主席國，德願為深化和擴大歐中合作發揮積極作用。

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