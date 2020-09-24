三倍券亮出來！內行人激推全台週年慶、星級餐廳　33折爽吃夢幻大餐荷包不縮水

▲三倍券全台還有超過一半的人未使用，近期眾多星級飯店紛紛推出紙本券振興優惠，無痛爆吃美食正是時候。圖為高雄福華大飯店江南春經典菜色明爐烤鴨。（圖／翻攝自高雄福華大飯店官網）

消費中心／綜合報導

每年秋天最吸引人的活動就是全台各大百貨推出的週年慶，各種折扣滿天飛，美妝保養品、家用品、衣服鞋子包包全部下殺、推出獨家優惠，小資族能搶便宜買到平時貴鬆鬆捨不得下手的好物，今年再加上三倍券，簡直就是買到賺到！北中南週年慶已開跑，像是台北微風廣場即日起～10/12主打全館指定專櫃滿萬送千、滿千送百；台中廣三SOGO自即日起～10/7推出滿3000送600紅利點數，家電滿5000送1000紅利點數。高雄夢時代9/24～10/14週年慶同樣也是滿額送電子特別券，首11日國際專櫃滿3000就送400元，化妝品、香氛滿2000就送300元，國慶連假更有加碼優惠。

買到夢寐以求的東西會讓人頓時覺得人生圓滿了，吃吃喝喝更是人生一大樂事。台灣遍地美食，不論是道地中餐廳、牛排大餐、高級鐵板燒，還是港點美味、日式涮涮鍋、吃到飽，選擇琳瑯滿目、不怕踩雷；甜點胃、愛小酌或想品嚐米其林摘星餐廳通通沒問題，各式精緻澎湃料理能滿足所有人。平常總是捨不得花錢去吃高檔好料，只能刷臉書、IG羨慕朋友在飯店享受大餐嗎？現在有了振興三倍券，一千元變三千元，夢幻美食等於現打33折，超划算優惠讓人可以大飽口福，不必再含淚吃著「心痛的感覺」。此刻使用正是好時機，全台飯店及餐廳搶搭政府振興經濟列車，紛紛推出各項加碼優惠，就是要讓民眾開心大啖美食、荷包不縮水。網友也趁熱整理全台各大飯店餐廳的超值方案，還等什麼，把三倍券跟夢幻餐廳名單從口袋深處掏出來吧，這次換你吃美食、拍美照加打卡，讓眾人羨慕一番。

走進充滿時尚人文藝術氣息的台北寒舍艾美酒店，只要持紙本三倍券200元，就能在點心房「巧克光廊」享受2片180元以內的蛋糕，或是原價120元的艾克力3個，輕鬆和姐妹們來場下午茶。還能在「北緯二十五」酒廊喝到300元內的無酒精飲品1杯，優雅享受一個人的放鬆時光。除了飲食優惠，即日起至9/30，台北寒舍艾美酒店也推出「平日住宿免費升等」好康，週日至週四持紙本三倍券3,000元就能入住。

▲使用紙本三倍券200元，就能在「巧克光廊」吃到2片180元以內的蛋糕，或原價120元的艾克力3個。（圖／翻攝自台北寒舍艾美酒店官網）

▲在「北緯二十五」酒廊享受300元內的無酒精飲品1杯，只需要使用紙本三倍券200元就能辦到。（圖／翻攝自台北寒舍艾美酒店官網）

說到吃大餐當然就是要前進五星級飯店囉！金典酒店吃到飽栢麗廳使用振興三倍券1,000元，就抵用1客午、晚餐或是下午茶2客，讓人一盤接一盤盡情大嗑美食，大食量饕客吃好吃滿超划算。另外，牛排館及鐵板燒也推出振興三倍券1,000元專屬套餐優惠。

▲9/30前至台中金典酒店金園中餐廳，享用「片皮鴨全餐＋港點吃到飽」，每人只需900元＋10%。（圖／翻攝自台中金典酒店官網）

▲台中金典酒店栢麗廳吃到飽菜色多樣，圖為楓糖芥茉烤鄉村火腿。憑振興三倍券1,000元，就抵用1客午、晚餐或是下午茶2客。（圖／翻攝自台中金典酒店官網）

知名連鎖飯店品牌因品質穩定，也是許多人在考量高級料理時的首選，像是高雄福華大飯店的江南春、珍珠坊中餐廳、Smile One精緻涮涮鍋等餐廳皆提供三倍券好康，原價5,000元的豐富組合餐只要3,000元就能吃到，殺破千元的超強折扣，想品嚐經典江浙菜明爐烤鴨、得獎粵菜料理、有機健康鍋物的人，預約手腳可要快。

▲高雄福華大飯店的珠珍坊裝潢布置大氣，很適合家族聚會。（圖／翻攝自高雄福華大飯店官網）

還沒領紙本振興三倍券的人莫急莫慌，經濟部貼心提醒民眾仍可在12/31前，直接至郵局領取。在這個食慾之秋，面對美食不要再只敢遠觀而不敢大啖焉、滿足購物慾別再擔心帳單太難看，出動振興三倍券，「食全十美」人生簡單get！