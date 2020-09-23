桃園第二行政區選址　市府和遷建市議會可行性納入評估

▲市議員林政賢關心第二行政園區選址評估進度。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林政賢23日於市政總質詢中，關心第二行政園區選址評估進度，並提出依地理位置、語言及風俗民情，將桃園區分為南、北區和青埔特區，北區作為政治中心，南區作為工商重鎮，青埔則作為新興服務區，形成各區特色的建議，期市府重視。

市長鄭文燦表示，桃園市第二行政園區選址，市府已委託顧問公司，從10多個地點濃縮至3個方案，第一案是鐵路地下化的中路車站附近，將牽涉到都計變更；第二案是捷運綠線G12站，距離交流道及捷運都很近；第三個方案是青埔，三個方案未來將視民意、議會接受度，以及交通區位等因素才能正式決定。

在第二行政園區完成前，中繼方案是使用舊的司法園區，地檢署及地方法院明（2021）年將完成搬遷作業。市府秘書長長顏子傑進一步表示，為加速執行中繼方案，秘書處目前已著手進行舊司法園區辦公廳舍建物測繪及防水檢測等工作，預計今年11月進行設計監造等相關招標作業，無縫接軌桃園地檢署及桃園地方法院搬遷計畫，明（2021）年進行整修工程後，讓部分局處盡快進駐，緩解現況行政園區辦公空間不足問題，增加行政效率及民眾洽公便利性。

顏子傑強調，第二行政園區興建預算龐大，影響深遠，為求謹慎周延，將整合都市計劃及公共運輸系統通盤考量；另外，也會將桃園市議會遷建可行性一同納入評估。

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