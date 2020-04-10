寄口罩給海外親人　系統無法判定「2親等及國籍資格」？

▲寄口罩給海外親人，因系統無法判定「2親等及國籍資格」惹議。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情全球發燒，政府9日起開放寄口罩給海外親人，民眾上網申請輸出許可證，明明是二親等，系統卻無法判定，致無法取得許可証！桃園市議員林政賢10日指出，兩天來，不斷接獲民眾來電訴稱，要寄口罩給海親人，因網路平台無法判定「2親等及國籍資格」，致親情口罩無法寄？林政賢要求市府民政局長王安邦重視，快快解決問題。

▲系統不給証，親情口罩寄不出去！（圖／林政賢服務處提供）



林政賢說，口罩在疫期是人人必備的防疫物品，隨著疫情全球發燒，政府在9 日起開放民眾寄口罩給海外的親人，但一連兩天來，許多市民朋友向其反映，上網登入貿易局的「口罩輸出許可證申請系統」，卻遇到下列狀況？首先是，政府規定2親等且需有我國國籍資格，才可受理申請許可。

▲明明是二親等，因系統無法判定，無法取証。（圖／翻攝自網路）

但「口罩輸出許可證申請系統(經濟部國際貿易局)」無法判定2親等，而詢問戶政系統答覆確為2親等關係，戶政人員也抱怨，兩天來電話已被打爆，口罩平台(貿易局)推說是戶政檢核的問題，且說除籍就不具國籍無法申辦…但政府明訂有國籍沒說除籍，且除籍不代表沒國籍或喪失國籍。

▲親情口罩寄不出去，海內外親人都焦慮。（圖／林政賢服務處提供）

林政賢說，寄口罩給旅居海外的親友，寄的是一份親情，也是一份關懷，如今因政府系統無法判定，致無法寄送，民眾內心的焦慮，可想而知！因此，要求民政局長王安邦重視，請戶政單位快快找出問題所在。

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