桃園23線公車免費變收費　市議員：下雨車內滴水...好意思收費？

▲市議員謝美英抨擊桃園23條路線免費市民公車變要收費.但先前被詬病的服務品質卻不變。（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英23日於市政總質詢中指出，桃園免費市民公車8月起有23條路線開始要收費，民眾向她抱怨，免費變收費，惟倍受詬病的服務品質卻不變！謝美英要求交通局，市民公車要定期檢測、更新車輛，確保服務品質。嚴格控管駕駛工時，提升交通安全。

謝美英說，免費巴士轉型為收費公車，理由是：已達到可盈利標準。但是，發車時間仍比照原來的免費公車時段（基本1小時1班），質疑去年她即提出中壢外環道大眾運輸工具不足，內壢後站民眾往返中壢、平鎮只能仰賴1小時1班的免費公車，四條免費公車路線轉型為市區收費公車，其中就包含了：L201轉為229外環紅線，L202轉為230外環藍線。

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▲市議員謝美英抨擊桃園23條路線免費市民公車變收費，詬病服務品質仍不變。（圖／謝美英服務處提供）

轉型之後的229路線，內壢往平鎮方向、上班上課尖峰時間，早上6:30之後，下一班是7:30，整整隔了一小時；下班時間更悶，間隔長達95分鐘，末班車19:35發車，時間著實太早。

謝美英表示，住外環道的市民，本來搭車就不便，原本免費公車以服務為目的，其缺點如：不準點發車、班次臨時取消、末班車收班較早…等等，皆因其為服務性質，不能要求。如今既已成為營利性質，應該提供更便利的服務，比照收費公車水準。

除了服務品質，謝美英說，免費巴士升級收費公車，卻使用同一款車型，連外觀都沒變，造成魚目混珠，讓不知情民眾上車才發現需投幣；更扯的是，前陣子大雨，車廂內還會滴水，這樣的服務品質怎麼好意思收費？

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