內壢常樂公園親子館位置疑慮？　謝美英揭建設淪選舉綁樁！

▲內壢常樂公園親子館位置疑慮？引發市議員謝美英質疑建設淪選舉綁樁！（圖／桃園市議會）

記者楊淑媛／桃園報導

里長說了算，議員擺一邊，建設淪為選舉綁樁！桃園市議員謝美英21日在市政總質詢提出，內壢常樂公園親子館已動工，但附近居民有不少反彈聲浪，市府興設親子館本是一番好意，卻因為里長處理過程，及相關單位說明會沒有通知住戶？使經費近億元的常樂公園親子館興建，市府美意大打折扣。

謝美英指出，市政府推動公民參與，里內建設討論過程不就是最基本的公民參與？說明會沒有通知住戶，是否淪為選舉綁樁？何況，常樂公園親子館經費近億元，前瞻只占了三千萬，地方還是要自籌六千多萬，這樣的前瞻有那麼急嗎？她要求，前瞻建設應該把關，不要為了前瞻而前瞻！

謝美英說明，在她選舉期間、尚未當選議員時，就有民眾向她反映常樂公園親子館位置有疑義，當選後，她陪同陳情民眾向里長、區公所反映，區公所暫緩執行，里長並告知陳情人會召開住戶會議。

多名住戶認為，常樂公園原有草地、樹木被移除很可惜，建議利用常樂公園的公有停車位改建館舍，同時擴充停車場。區公所回覆的答案是：常樂親子館經費是爭取到前瞻經費，逾期不執行，經費會收回。

而區公所及里辦公室當時允諾召開住戶會議，大家以為有討論空間。孰料，親子館動工後，才知道，只是從A區移到B區，更動後的位置還需要移置草皮上的體健設施及人行道上的車站站牌。

住戶向謝美英陳情，一度要求停工並發起連署，許多住戶議也論紛紛，完全沒有收到開會通知，區公所卻有會議紀錄，里長究竟通知了誰，沒有人知道？對於區公所最後的兩場會議，一場是協調位置、一場是說明會，但連她一直關心該案進展的在地議員都沒有收到通知，且區公所的會議紀錄只有一位議員參加，這讓人覺得不可思議！

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