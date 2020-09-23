包子為什麼要墊紙？網轟「有什麼好問」...歪樓刷一排：不能丟！

▲包子的底部大多會墊一張紙。示意圖，與本文無關。（圖／東森購物提供）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人早餐愛吃饅頭或包子，有時還沒睡醒，一口咬下才發現底部竟黏了張紙。一名網友日前就買了一些包子當早餐，吃到第三顆才發現，包子的底部墊了張紙，因此好奇作用為何？貼文一出，不少網友紛紛留言給解答，還有人大開玩笑，「那張是最好吃的部分」、「吃掉啊！包子的精華」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「包子下面墊一張紙是幹嘛用的」為題發文，他昨（22日）早去買早餐時，共挑了芝麻、芋頭和奶油蓮蓉3種口味的包子，每種各買了2顆，準備飽足一頓。

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然而，在吃包子的同時，他並沒有注意到底下竟墊了一張紙，直到已經吃到第三顆才意識到，因此他便好奇詢問，「莫名其妙墊一張紙幹嘛？有卦嗎？」

▲原PO好奇，包子底部為何要墊紙？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，許多網友都覺得這已經是常識、「有什麼好問」，因此大多發揮創意、胡鬧表示，「中獎會寫再來一顆」、「吃完擦嘴」、「增加口感」、「做紙鶴，好吃又好玩」、「顧客意見調查表」、「補充纖維質啊！你該不會都丟掉吧」、「我吃包子都把包子丟掉，只吃那張紙」。

不過，還是有不少網友認真回應，「不會黏在蒸籠裡拿起來破掉」、「別亂寫害人家真的吃下去，那是蒸籠紙，不能吃」、「不墊會黏住啊」、「防止破皮」。事實上，不只是包子，像是饅頭、蒸餃、小籠包等需要「蒸」的食物，大多都會在底部墊紙，以避免外皮破掉、不美觀。