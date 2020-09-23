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問卦日統客運！　網爆出「台北→雲林只花2.5hrs」國道最速傳說

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▲▼ 。（圖／資料照）

▲日統客運被稱為「國道最速客運」。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「雲林最速傳說」你聽過嗎？有網友20日在PTT的Gossiping板上表示，他下周要到南部參加研討會，打算前一天坐客運慢慢晃下去貼海報，結果查了一下，發現一間「日統客運」，停的站比較少，行駛時間比國光還快，而且聽說大部分都直達南部，讓他忍不住問卦「日統客運是什麼樣的客運？」話題意外引發熱論。

貼文一出，馬上吸引討論，許多網友都是給出「好評」，「目前坐過國道最速客運，但快倒了，另外日統是雲林的客運」、「volvo，戰車，台北點換好幾個地方了，算良心事業」、「真的滿快的，只是受高鐵影響很大」、「挑片有水準，在那邊看了吹動大麥的風跟羊男的迷宮，都金獎名片」、「曾經在上面看咒怨……覺得整車沒人抗議很猛。」

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其中，不少人都提到「速度很快」這一點，「他到雲林只用兩個半，有人跟我說的」、「建議趕時間的乘客搭乘（誤」、「台北嘉義，兩小時的都市傳說」、「國道不塞車，時間跟高鐵比慢一些而已」、「以前常坐，半夜時段台北斗六2小時整到」「搭過，司機超狂，若一上車不馬上睡會整路睡不著的」、「開車速度很快，但印象中沒發生過什麼事故，用的都比較好的歐洲車。」

▲▼日統客運因客源流失不敵虧損，傳出將結束營業。（圖／民眾提供）

▲日統客運先前因為客源流失不敵虧損，曾傳出將結束營業。（圖／民眾提供）

還有以前在雲林讀書的學生表示，「不要塞車，中正大學可以3小時到台北沒唬爛，我在中線，發現每台內車道都比我慢= =」、「以前去虎尾常搭，國道最速客運+1，可趕下午第一堂還能吃午餐」、「就雲科生四年北上台北的唯一選擇啊」、「兩種人：中正大學北上專車、雲嘉公嬤長庚專車」、「台北人，多年前在斗六念過書，很常坐日統，曾經很便宜，至於速度，我倒是沒上面幾位經驗這麼誇張，普遍斗六車站上車→台北車站下車，不塞約2小時50分上下。」

此外，還有人分享日統的稱號，「紅色閃電」、「紅魔鬼」、「紅色彗星」、「我同學譽為國道噴射機」、「客運界的波爾特閃電」、「國道上的紅色閃電」、「速度最接近高鐵的客運」、「會開去奇葩地方的客運，特別是各大校園」、「被高鐵影響很大 但真的應該補助繼續經營的客運」、「客運中的普悠瑪。」

看到討論串後，就有網友忍不住笑噴，「推文笑死，聽得都想去搭看看了 XD」、「看了貼文身如其境」、「看完推文會想搭搭看耶！」不過也有人曝光近況，「最近南下變慢了，要4小時才到，很不習慣」、「搭到嘉義中正大學要5個小時，最速」、「路線算獨特、沒競爭者，所以長久以來能撐，但高鐵通車後搶走不少全票客人，剩一堆半票客人，變營收很差。」

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