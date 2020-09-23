23歲當警察！月領72K根本「人生勝利組」　網點破5關鍵：累炸了

▲警察的工作內容多，甚至具有一定的危險性。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多年輕人都不斷努力往前衝，盼能成為人生勝利組。一名網友日前丟出心中疑問，如果23歲就已經初任巡官（警察二線一星職務），可否算是人生勝利組呢？貼文一出，立刻引發熱烈迴響，其中雖有網友大讚薪水高，不過也有人認為這是「用命在換」，相當辛苦。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「23歲初任警官算不算勝利組」為題發文，他的朋友因為重考一年，所以23歲才正式出社會，不過即便如此，因為是從警大畢業，所以23歲就已經初任巡官，一個月的薪水可達69K至72K不等。

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由於這樣的薪水已經高過不少人，因此原PO就丟出心中疑問，年紀輕輕就這麼高薪，「這樣算不算勝利組？」

▲原PO好奇，23歲初任警官是否算是人生勝利組？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛羨慕表示，「有夠多」、「而且大學四年還有零用錢，賺」、「警大就勝利啊」、「值得！應該有受薪階級前10%」、「十年過去還是沒贏過」、「可以啦！很高了」、「我工作15年都沒那薪水」。

不過也有人提到，這個工作其實很辛苦，「會遇到槍砲、毒品、酒駕或是刁民，我是不太敢」、「工時一開始會爆X高」、「用命在換的，辛苦了」、「算，但不好做」、「不算，要能活到退休」。