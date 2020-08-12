年輕妹搶坐博愛座　孕婦跟蹤報復「爽喊精神勝利感」！網罵爆：根本變態

▲博愛座有需要的人都可以坐！（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

搭車看到老人、孕婦，多數民眾會選擇讓座！不過一位孕媽咪抱怨，日前博愛座被一名年輕妹子搶走，甚至對她視而不見，恰巧兩人同站下車，原PO好奇跟在後頭，想知道妹子住在哪，一連串舉止讓大批網友拒絕同情，紛紛狂酸「孕婦又怎樣？道德綁架別人，還說什麼有精神上的快感，好扯！」

一名女網友在臉書媽媽社團發文，某日提早下班，一如往常搭公車返家，上車發現博愛座空著，小心翼翼走上前，豈料途中被一位妹子攔截，「還用眼睛掃射包包上的好孕徽章」，接著無視她挺著肚子，開始悠哉滑手機。

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「搶孕婦博愛座，這舉動真的徹底惹毛我！」原PO故意站在妹子前方，足足盯了10分鐘之久，直到一位阿北要下車，她也刻意坐在旁邊休息，接著關心對方，「妳今天是不太開心嗎？不然怎麼會...」結果妹子繼續裝死，原PO只好認了！

好巧不巧，原PO準備下車時，發現妹子早先走到車門口等待，頓時間，原PO燃起好奇心，「她家住哪？跟我同社區嗎？」下車後，兩人一前一後走著，原PO順著返家方向，笑虧「反正早下班，當散步運動也好，就跟在後面吧。」

不久後，妹子發現被跟蹤，，露出不知所措的神情，甚至衝往河堤方向，同時著急打電話討救兵。身為在地人，原PO判定，妹子在繞路拖時間，「我就想運動兼洩怨氣，也走不快走不遠，看到女孩緊張，我的怨氣跟怒氣也漸漸消除。」

▲孕婦跟蹤到河堤！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



最後妹子趕緊下河堤，原來男友早已騎著摩托車待命，確認妹子上車後便飆車離開。對此，原PO表示「看到他們逃離開，我有種莫名的精神戰利感！」事後，該篇文章被一名網友轉發到《爆怨公社》，認為「拜託政府廢除博愛座好嗎？每個人都有隱性需求，為了一個坐不到的博愛座在背後跟蹤？這樣的母親我無法想像，教出來的孩子是怎麼樣的？」

底下網友熱議，「可以這樣走的孕婦，也用不坐博愛座吧」、「這個孕婦可以這樣跟蹤了，因該是體力不錯喔」、「有需要就講出來，妳不講，是要人家通靈膩？內心戲就你最多」、「2邊都蠻有事的，不過關廢除博愛座什麼事？讓已經搶不到位子的弱勢族群坐哪？不要因噎廢食了好嗎」、「 贊成廢除博愛座」、「呃...我怎麼覺得這位準媽媽很可怕，沒有人規定一定要讓座，讓不讓座是每個人的選擇」、「真的變態⋯懷孕的變態」。

▼目前孕婦也刪文！ （圖／翻攝爆怨公社）



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