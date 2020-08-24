　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納瓦爾尼案進入調查　「托木斯克出差行程」全被跟蹤…上機前喝下毒茶才放手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Alexei Navalny納瓦爾尼送往柏林。（圖／路透社）

▲納瓦爾尼送往柏林。（圖／路透社）

記者陳亭伃／編譯

疑似遭到俄羅斯情報單位盯上的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），日前欲從托木斯克搭機返回莫斯科，卻身體出現不適，同行秘書亞米許（Kira Yarmysh）表示，納瓦爾尼是遭人下藥。好不容易透過層層關卡轉介至德國夏里特醫院治療。案情進入調查，當地媒體指出，納瓦爾尼可能早就受到監視。

根據英國《衛報》引述俄羅斯《МК》新聞指出，納瓦爾尼當時在新西伯利亞就已經抱怨自己被跟蹤，且警察「監視」意味相當明顯，但一路卻未有激烈的狀況出現，直到在托木斯克時，氣氛相對平靜的詭譎。沒想到直到納瓦爾尼喝下一杯茶後登機，身體就開始出現不適，最後只得迫降在鄂木斯克接受治療。

▲▼ 俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦爾尼秘書表示，納瓦爾尼每次出差幾乎都會遭到跟蹤。（圖／達志影像／美聯社）

報導中指出，納瓦爾尼在托木斯克參加活動會議時，就被追蹤進食、消費紀錄，並且還有警察跟到他所住的地方，更知道他會到托米河附近活動。秘書亞米許表示，「納瓦爾尼出差時，這樣的狀況時有所聞，這樣的細節調查我們也不驚訝，但這次卻擺明在公眾前面上演。」

消息人士指出，納瓦爾尼所中的毒，不僅可能重傷他的身體，更可能會傳染給其他人，因此在他被送往柏林的過程中，全程都躺在如太空艙的單架上。諷刺的是，納瓦爾尼在鄂木斯克的體檢報告中，卻顯示「並未中毒」，如今轉介到柏林醫院，德國總理梅克爾下令「將會把納瓦爾尼治療到痊癒為止」。

►普丁政敵「喝暗毒茶昏死」　疑情報單位下手時間軸曝光…關鍵24hrs拿命周旋！

►東西這樣買好爽

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
好萊塢男星FB徵台灣美照！釣出一排縣市長狂PO圖
LIVE／米其林揭曉！台北3家台中4家摘星　頒獎典禮直播
熊貓熱門餐廳買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元
「橘子工坊、幸福堂」都上榜！北市衛生局飲冰品抽驗10件不符規
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

實現弒母夢狂歡！他40刀捅殺繼父＆母親　「秒Call傳播妹泡酒吧」爛屍擺房4天

普丁政敵「喝暗毒茶昏死」　疑情報單位下手時間軸曝光…關鍵24hrs拿命周旋！

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」完事後剁手棄屍紀念…

完事後驚覺糗大！變態小哥「強逼大眼萌妹」　怕遭指認…抄手邊石塊砸腦滅口

快訊／1周2次！安倍晉三遭直擊「飛車進醫就診」　臉色灰白畫面曝光

快訊／安倍晉三「出面親回就醫狀況」：我想要快點回去工作！

伊朗驚曝：核電廠遭「蓄意破壞」釀大火！　國際原子能總署將訪德黑蘭

身上有「游泳圈」3歲男童仍溺水　好友冷靜伸手...成功救了他一命！

德國入境普篩才2週檢測室就崩潰　衛生部：毫無意義！

白俄羅斯20萬人怒吼「總統下台」！盧卡申科持槍穿防彈衣輕鬆上班

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

快訊／安倍晉三「出面親回就醫狀況」：我想要快點回去工作！

伊朗驚曝：核電廠遭「蓄意破壞」釀大火！　國際原子能總署將訪德黑蘭

身上有「游泳圈」3歲男童仍溺水　好友冷靜伸手...成功救了他一命！

德國入境普篩才2週檢測室就崩潰　衛生部：毫無意義！

白俄羅斯20萬人怒吼「總統下台」！盧卡申科持槍穿防彈衣輕鬆上班

消防員忙救災…竊賊「趁火打劫」偷走指揮車內錢包　銀行存款遭領光

痛批北京已成「政治殭屍」　蔡霞：美方態度要更強硬

韓疫情漸緩！日增病例降...僅266人感染　校園感染增　當局：隨時有染病風險

安倍晉三破首相連任最長紀錄　支持率卻達史上新低

納瓦爾尼案進入調查　「托木斯克出差行程」全被跟蹤…上機前喝下毒茶才放手

快訊／第一位摘星女主廚　台中鹽之華法式餐廳奪得一星

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

不斷更新／台灣首位奪星女主廚！米其林指南公布2020摘星名單

NBA史上季後賽首見！　米歇爾、莫瑞同場狂飆分50＋

每一口都像在吃仙草冰！鮮芋仙打造「濃郁仙草冰棒」　還放進了Q彈芋頭寒天

CBA／劉錚轉隊傳言　球迷怨廣廈無法留人不如續林志傑

李孝利取藝名惹怒陸網友！被指「辱華」IG遭灌爆...節目緊急發聲明

國際熱門新聞

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

祕魯警突襲...酒客逃竄全卡樓梯　害13死6傷

幫孩子洗澡「觸電崩潰叫」姐弟慘死

黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖城鎮

賓客開槍射新郎　新娘拒絕配合調查

安倍晉三遭直擊「臉色灰白」飛車進醫就診

她治癒後收「千萬級帳單」：以為免費

飛彈擊中客機淪火球　乘客生前19秒煎熬活

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

澳洲屁孩大便塗牆　造成千人確診

蔡霞遭中共開除黨籍：各國應阻中共滲透

聽聲音就能複製家門鑰匙　專家揭一招避免

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」

更多熱門

相關新聞

影／韓男「醋勁大發」踹下體狠踢21歲俄籍妻

影／韓男「醋勁大發」踹下體狠踢21歲俄籍妻

俄羅斯一名年輕貌美的21歲女子遠嫁南韓，不料卻只因為和其他男性友人喝酒聊天，遭到醋勁大發的41歲韓籍丈夫出手狂歐至腦震盪，不僅遭到連翻掌摑、下體被踹，頭部也遭對方重擊。

俄國挺華為5G　保證不會效仿美國

俄國挺華為5G　保證不會效仿美國

普丁政敵「喝暗毒茶昏死」　疑情報單位下手時間軸曝光

普丁政敵「喝暗毒茶昏死」　疑情報單位下手時間軸曝光

俄「第二劑」新冠疫苗進入臨床實驗

俄「第二劑」新冠疫苗進入臨床實驗

俄官兵任務結束開心返家　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

俄官兵任務結束開心返家　遭炸碎成「不明血塊四散噴飛」

關鍵字：

俄羅斯納瓦爾尼托木斯克跟蹤

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

熊熊正面照孕肚藏不住了！

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面