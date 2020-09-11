恐怖前夫！月打千通電話騷擾...她轉念向法官求情　內幕超展開

▲（示意圖／取自免費圖庫）

記者黃宥寧／新北報導

新北市一名陳姓男子和黃姓前妻離婚，但屢次騷擾恐嚇，令前妻飽受困擾聲請保護令，不料陳男變本加厲，去年8月，短短一個月內打了1341通電話騷擾，前妻寢食難安告上法院！原本法官審酌陳男故意違反保護令、接連騷擾，判刑四個月，沒想到案件上訴後驚爆內幕，前妻竟為前夫求情判輕一點，「因為當時我也有錯，在外面有男人」。最後法官改判陳男拘役10天，全案確定。

判決指出，陳男、黃女因感情不睦離婚，而陳男有對黃女恐嚇過的紀錄，因此法官在108年3月核發保護令給黃女，命令陳男不得對她有任何身體或精神上不法侵害的行為，保護令有效期間1年6個月。

黃女本以為有了保護令可以安心過日子，但還是難逃陳男騷擾，去年8月、短短一個月，陳男狂打1341通電話給前妻，內容包括不斷的罵髒話「 X你媽X你娘老XX你他X的X你娘」，甚至也有佯稱「兒子不見」的通話，前妻不堪其擾、每天提心吊膽，最後決定提告。新北地院判陳男四個月徒刑。

案經上訴後，前妻突然心軟在法官面前幫忙前夫求情，盼讓他刑期降為拘役五天到十天就差不多了，更表示前夫有小孩要養，而且「因為當時我也有錯，在外面有男人」。二審期間，法官認為陳男也頗有悔意，決定給他改過自新的機會，且陳男有賠償黃女獲諒解，因此依照違反保護令判拘役10天，全案確定。

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