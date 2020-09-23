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中秋雙十衝高雄就對啦！2020旗津黑沙玩藝節　9/27「潮」流登場

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2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲2020 旗津黑沙玩藝節在眾人引頸期盼下，將於 9 月 27 日（日）至 10 月 11 日（日）正式登場！

圖、文／高雄市政府提供

2020 旗津黑沙玩藝節在眾人引頸期盼下，將於 9 月 27 日（日）至 10 月 11 日（日）正式登場！今年將以「永續觀光」為出發點，並以「黑。潮」為主題，取其孕育海洋生命，宛如旗津帶起高雄城市興盛，並藉多元活動喚起民眾對海洋生態 的重視，並期許打造出屬於在地的「旗津觀光藝術島」。高市府邀請全國民眾，相約來高雄，暢玩黑沙玩藝節、感受旗津風光，手刀速訂車票，搭配活動同享住房優惠，中秋、國慶連假來高雄就對了！

到旗津可以登高至旗津砲台和燈塔，遠眺海洋一望無際，讓眼界和心胸同時為之開闊，飽覽高雄城市港灣之美。而旗津老街上還有非常獨特的騎警隊，高大駿馬英姿煥發，非常引人注目，吸引許多遊客取景拍照留念。「旗津黑沙玩藝節」更連續4年吸引近百萬遊客人次參加。

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2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲旗后燈塔屹立在旗津最高點，儼然守護高雄門戶。

今年活動以「永續觀光」為概念、「黑．潮」為主題，取其海洋孕育生命源源不絕。除規劃有主題沙雕區、彩繪藝術區、永續音樂會及水域活動等四大特色外，也期盼藉多元活動喚起民眾對海洋生態的重視，打造出屬於在地的「旗津觀光藝術島」。

2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲長達九米大型沙雕，展現旗後砲台躍出海洋的生命之美。

沙雕區是由臺灣知名「沙雕王子-陳坤田」老師領軍創作，結合在地元素規劃主題沙雕作品展出，其中更有一座長達九米大型沙雕，展現旗後砲台躍出海洋的生命之美。創作中更依環境情境，納入設計構思，讓民眾在現場除了觀賞美麗作品外，更會因應不同時分看到多元面貌的沙雕呈現，勢必將成為民眾爭相打卡的焦點。

2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲沙雕結合在地元素規劃主題沙雕作品展出。

此外，這次也特別邀請曾為衛武營迷迷村打造大型壁畫作品的藝術家楊惟竹，來為旗津90米星空隧道彩繪創作，將隧道幻化成包羅萬象的海底世界，以生動的描繪帶領民眾探索黑潮盎然生命力、喚起眾人對生態環境的重視。

2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲刺激的衝浪體驗，可以讓你感受到旗津的水上魅力！

動態活動包括席捲全球風潮的立式划槳，或是刺激帥氣的衝浪體驗，都可讓你感受到旗津的水上魅力！還有沙灘排球比賽一開放報名就秒殺，岸上更有假日精選的潮市集、可近距離觀賞演唱限量席位的潮水席和限時無限暢飲的潮飲趴，讓您水陸雙拼玩翻天。

「旗津黑沙玩藝節」安排一系列活動， 9/27宇宙人、10/1燒腦偶劇想見你主唱八三么、10/2金曲歌后曹雅雯、10/3知名DJ潮音之夜與10/10聲林之王知名歌手等接力演出，相信「旗津黑沙玩藝節」絕對日日精彩、夜夜可期！

而渡輪是前往旗津最方便的交通運輸工具，在橫渡港灣時，一面可享受海風的吹拂，一面可欣賞高雄海港城市景觀之美，同時體驗高雄港壯闊的景致，令人心曠神怡。還可以順遊棧貳庫、哈瑪星鐵道園區，結合高雄水岸輕軌，串連駁二藝術特區、高港棧庫群、高雄港大港橋，都是極佳的玩點。尤其高雄港大港橋是全台首座水平旋轉橋，每日下午三點上演的開合秀更是打卡，欣賞夕陽，港濱約會的首選地點。

2020旗津黑沙玩藝節（圖／高雄市政府提供）

▲貝殻公園館是觀賞夕陽、港濱約會的首選地點。（高雄市政府提供）

「旗津黑沙玩藝節」也結合在地商圈推出500元的「澎派包」，含有商家優惠、來回船票、伴手禮、手作DIY等專屬黑沙活動，歡迎大家一起潮起來！

更多活動訊息可上「旗津黑沙玩藝節」官網查詢。最後，提醒大家因旗津活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，建議多加利用大眾運輸系統前往。「旗津黑沙玩藝節」(www.cijinblacksand.com)官網
臉書粉絲頁(https://www.facebook.com/sandartkh/)
水陸活動報名網址https://reurl.cc/MdRgGm

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