稻江學院遭控連出怪招...惡整逼退學生！校長說話了

▲稻江管理學院遭投訴連續出怪招逼退學生，代理校長針對指控提出說明。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣稻江管理學院5月初宣布停辦卻遭教育部駁回需正常辦學。但該校日前開學後，遭自救會成員指控，校方針對學費繳納、選課門檻、刪減課程等出招，此外，學生還被迫由2人一室的宿舍搬進地板破損髒污且飄著霉味的6人一室，甚至還用點名辦法惡整學生，嚴重損害學生權益。對此，代理校長洪大安否認指控，但表明對住宿清潔問題，會要求清潔公司加強處理。

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洪大安表示，關於學費繳納，銀行超商繳費都有入帳工作日，因此當天校方針對開學日14日當天未入帳學員，不論現金繳費、銀行超商代繳只要在15日關帳前都算，但超過該期限學校就發寄雙掛號「逾期未註冊通知單」提醒學員21日前務必繳費註冊，而9月21日後未繳費的學生名冊則都已開教務會議報教育部處理，並強調這是一般學校的正常流程。

另針對住宿問題，洪表示，原本25位住宿生住的D棟可容納一千多名學生，後來協助他們轉到只有288床的C棟，而且是六人可住空間，但相對空間較大並沒有縮小情事。另被指控的住宿環境破損髒污，他指清潔工作外包給清潔公司，將請潔人員加強清潔。

至於選課問題，他表示一早收到教育部公文，必修課程1個人選課就開課；選修課程5人以上選課即開課，為維護學生受教權益，校方選修課低於20人也不關課，法律系、幼教2、3個學生也是必修課照開，沒有影響學生受教權的問題。