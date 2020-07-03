教育部駁回稻江停辦申請！令「正常辦學」　高教工會：階段性勝利

▲教育部宣布，7月1日已退稻江校停辦計畫，需繼續正常辦學。（圖／翻攝稻江管理學院臉書）

記者崔至雲／台北報導

稻江管理學院近日無預警宣佈將停辦，引起稻江上千名的學生大規模恐慌，學生組成「稻江學生自救會」。教育部（3日）指出，7月1日已退回該校停辦計畫，要求該校務必正常辦學，以維護學生受教權益。

教育部稍早指出，稻江於今年5月28日將停辦計畫報送教育部，為確認該校所提停辦計畫與教職員工生進行之溝通情形及是否符合正當程序，教育部日前進行教職員工生座談。會中教職員工生表示校內溝通程序確有疑慮，如，無法確實反映其意願、部分教職員工對自身權益未充分了解，以及學生接受安置之意見分歧等，因此7月1日退回該校停辦計畫。

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教育部說明，因有學生訴求原校畢業，教育部同時請該校朝先停招後停辦之方向規劃；另有學生表達停辦或停招均會影響其權益，希望由教育部進行安置，目前將請該校評估是否有請本部協助提前安置學生之需求，並要求該校進行前述評估時務必正常辦學，以維護學生受教權益。

▲稻江管理學院學生日前北上群集教育部，要求駁回停辦、接管稻江、保障受教權。（圖／記者屠惠剛攝）

高教工會則指出，「師生取得階段性勝利！」面對過去曾多次置師生權益不顧，倉促核准學校停辦的教育部，幸而在學生的持續行動與社會輿論的關心下，才抵擋了一次原本可能再度發生的「高教停辦悲劇」。

高教工會重申，教育部這次駁回稻江停辦計畫，是基於職責本該採取的作為。稻江校方單方片面的送出停辦計畫、逼退教師學生，根本無心辦學，希冀學校停辦後的各種轉型利益，教育部早該依法退回停辦計畫，而不是等到學生家長辛苦北上陳情後，才延遲作為。

最後高教工會也要求教育部，應立刻針對稻江未報部核准，私自違法停止109學年度全部招生之情事，盡速回覆調查結果，依法解除該校董事會職務，並指派適當之公益校長暫代職務。嚴正呼籲教育部，對於教育團體與學生之檢舉案，切莫以拖延戰術，實質協助學校達成未來停辦之事實。

另外，高教工會也說明，縱使教育部已經駁回稻江停辦計畫案，仍應持續監督學校在來未期間是否仍有不正辦學、逼退教職員生之情事。也應確保學生各項受教權益是否獲得保障，包括合乎標準之生師比、原有課程之專任師資與教育資源與設備等，確保學校師生權益。