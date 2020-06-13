稻江停辦停招最後一屆畢業典禮　末屆畢業生：內心百感交集！





▲稻江管理學院13日舉辦創校19年最後一屆畢業典禮，代理校長洪大安為畢業生撥穗。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣稻江科技暨管理學院5月13日無預警宣布未來停招、停辦，13日更舉行創校19年的最後一次畢業典禮，現場出席的有11科系應屆大學畢業生631人、碩士學程4系所40人，全程無來賓致詞，朴子市長吳品叡到場頒獎，連明星教師陳以真也出席頒獎給美容系優秀學生，全程坐在台上沈默無致詞。

對於稻江管理學院申請停辦、停招，教育部尚未准駁，稻江依期程舉辦最後一屆畢業典禮，學校創辦人陳璽安、董事長陳盛嘉未出席，全程由代理校長洪大安主持，不到1小時就結束。

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▲稻江管理學院13日舉辦最後一屆畢業典禮。（圖／讀者提供）

對於畢業前得知學校宣布停辦，自己成為最後末屆畢業生，許多畢業生表示「內心百感交集！」，很開心自己順利畢業拿到文憑，但可惜的是學校就此停辦。

稻江管理學院申請停辦停招，百餘位師生及家長北上陳情，教育部高教司副司長梁學政出面接陳情並表示，稻江自行申請停辦，教育部將依法進行准駁；學校於教育部准駁前仍須正常辦學，不得片面宣稱將於7月31日停辦。

另外，也因接獲多起陳情，認學校所報停辦計畫尚有疑慮，將與全體教職員工及各班級班代座談，檢核停辦計畫內容；為維護教職員工生權益，教育部業要求稻江董事會須將學校可用資金及設校基金優先照顧教職員工生，否則將依「私立學校法」第25條規定，解散董事會。

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