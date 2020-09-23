行李藥包留車上　台南婦人求助海寮警尋回解憂

▲台南市善化警分局海寮派出所向值班警員蔡世龍求助，警方積極協尋下順利找回吳婦行李及藥包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區的一位50多歲吳姓婦人，22日傍晚與兒媳婦前往台南市立安南醫院看診，看診結束後在醫院前計程車招呼站攔搭乘計程車返回西港區住處，回到家後發現隨身行李及藥包卻遺留在計程車上，隨即至善化警分局海寮派出所向值班警員蔡世龍求助，警方積極協尋下順利找回。

該名吳姓婦人與兒媳婦到達派出所後，向值班員警敘述隨身行李及藥包遺留在計程車上的情況，吳婦表示因身患眼疾視力有問題，以致行動不便，自醫院返家後，赫然發現她的隨身行李和治療眼疾的藥物放在計程車上未拿下車，讓她感到十分憂心，因行李內除了放有一些隨身物品及證件外，還有她每日必須服用治療眼疾之藥物，所以讓她擔心不已。

因吳婦目不能視之緣故，以致無法提供所搭乘之計程車車號及車行名稱，她希望警方能幫忙找尋該輛計程車。警員蔡世龍了解整個狀況之後，先其安撫吳婦緊張情緒，並主動調閱相關影像資料，順利找到吳婦所搭乘之計程車，經警方聯繫邱姓司機後，隨即將吳婦遺落之行李及治療眼疾藥包送至派出所。

吳婦對於警方能在第一時間就尋獲她遺失的行李及藥包深表感激，頻向警方致謝。

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