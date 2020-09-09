行李忘在民宿被丟掉！老闆稱「以為是垃圾」　她傻眼：價值2萬元

▲原PO的女友將行理遺忘在民宿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前與朋友到宜蘭包棟民宿玩樂，退房時女友忘記帶走一袋行李，民宿老闆卻當成垃圾丟掉。原PO透露，袋子裡的東西價值至少兩萬，民宿老闆事後的回應也讓他感受不到誠意，他也好奇詢問，「這樣的處理方式是否有違一般常理？」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，日前和朋友去宜蘭三星包棟民宿，回到家時女友才發現有行李忘在民宿沒有拿，打電話給民宿老闆詢問此事，沒想到老闆卻以為是垃圾，丟進垃圾車載至焚化爐燒掉了。女友得知消息後難過不已，袋子裡有好套私人衣物、化妝品、高跟鞋等，袋子裡所有東西預估等值約2萬多元。

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▲老闆稱將行李丟了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO也在文中貼出和老闆的對話記錄，老闆在訊息中寫下，「我們查過了，裡面都是垃圾，所以我把它當垃圾丟了，真的不好意思。」原PO在文中提及，「雖然女友語氣有不佳的地方，但老闆回覆也感受不出誠心道歉，與合乎常理回應，此民宿老闆對客人留下來物品處理方式，是否有違一般常理？」

貼文一出後許多網友認為，只能怪自己粗心沒有好好檢查，「只能說粗心，要離開前本來就該檢查東西」、「學個經驗吧離開前要多檢查，告來告去也沒結果，因為內容物不明」、惡性店家不可取」、「如果是自己健忘所以導致損失，只能認賠」、「老實說那麼大袋能忘記帶走，有點誇張」、「誰說的都算，自認倒楣吧，兩者都有錯」。