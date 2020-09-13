寶寶半夜喝4次奶！　年輕媽崩潰「每天睡不到2小時」：好想塞回去

▲媽咪崩潰，寶寶哭鬧不睡覺，半夜喝四次奶是基本。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

寶寶半夜哇哇大哭，是許多媽咪頭痛的問題，能睡上一晚好覺是遙不可及的夢想。一名年輕媽咪崩潰表示，9個月大的寶寶每天半夜餵4次奶是基本，哭鬧更是無數次，晚上能睡上2個小時根本不可能，「長期下來的疲憊，真的快要爆炸了！」

年輕媽咪在臉書「爆怨公社」發文，每天半夜都會被寶寶的哭鬧聲吵醒，無法安穩度過夜晚，「都已經是9個月的嬰兒了，為什麼還沒辦法睡過夜，每天半夜四次奶是基本，哭鬧更是無數次」。為此她也上網找了很多方法，想要改善寶寶半夜哭鬧的問題，但是全都沒有用，「我知道這是過程，但此刻我真的好想把你塞回去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲許多媽咪提供育兒經，可以嘗試把最後一餐的時間延後（圖／pakutaso.com）

許多媽咪們看完後深表同感，「我第一胎也是這樣」、「我兒子到現在三歲，還沒有非常穩定睡過夜，偶爾會起來討個奶，媽媽已經不記得什麼叫睡飽跟自然醒了」、「我兩個都折磨，一個2歲半剛能過夜了，一個正在頻繁起床尖叫要抱著睡，覺得無間斷的崩潰」、「我兒子要三歲半戒奶前沒有睡過夜過，我也睡眠不足了三年半」。

也有許多媽媽分享育兒經提供建議，「可以嘗試著把最後一餐奶改成11點餵食」、「保姆說，根據經驗，若小孩一天能喝六支150cc的奶，就能過夜」、「可以試著晚上包好一點的尿布，可以睡久一點也說不定」、「半夜哭鬧看是不是腸絞痛，先帶去給醫生看看」、「可以加一點桂格的米精，可以撐比較久」、「儘量調整成晚上睡前喝，跟早上睡醒再喝奶」。