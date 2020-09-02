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屍袋突然動一下！早產兒「被死亡」連悶帶凍2hrs　慘變重度腦癱

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▲醫院稱早產兒已死亡 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

被醫院認定「出生就死亡」的兒子，在埋葬前死而復生！這起離奇事件發生在河南商丘，許姓男子從醫生那拿來裝著屍體的塑膠袋，半路發現孩子是活的，不過疑似因連悶帶凍2個多小時，導致新生胎兒缺氧重度腦癱。事件曝光後不斷發酵，官方也介入調查，昨（1）日商丘市第一人民醫院回應，胎兒非正常發育，腦癱原因需鑑定。

據《澎湃新聞》報導，許姓男子還原事件過程，原來在去年9月16日，妻子小婷感覺肚子不舒服，前往商丘第一人民醫院保胎，當時妻子已懷孕26周。醫生檢查後指出，「產婦有點感染，孩子是保不住了，需要做剖腹產。」隨後讓家屬簽署內容為「死胎自行抱走」的《胎兒死胎處理方案》。

「做完手術後，醫生說是個男孩，已經死亡」，許男表示，當時他堅持，死了也要把兒子帶回去，隨後拿到一個裝有胎兒的黃色醫療垃圾袋子，離院時感覺袋子裡動了一下，之後聽到孩子的哭聲，「我當時就把眼淚一抹，趕緊跑向急救室。」

在急救室打開袋子後，看到孩子渾身發紫，手腳還在亂動。許男相當憤怒，「本來就是個早產兒，出生後就該第一時間搶救，結果被他們誤判成死胎，裝進一個密封的袋子裡將近2個小時，最終造成孩子腦部缺氧，被確診為重度腦癱。」

▲相關文件 。（圖／看看新聞）

許男日前再次到商丘市第一人民醫院，哭著和醫院工作人員溝通。婦產科負責人指出，孩子當時出生時心跳非常微弱，之所以告訴許先生孩子死亡，是因為他們已經簽過「拒絕再搶救」。但許男說，醫生從始至終都沒告訴他孩子剖腹產出來是活的，而且在手術前3個小時就讓寫了「死胎自行抱走」，「如果我不想救孩子，我就不會走到醫院門口發現孩子是活的，再跑到急救室去搶救孩子。」

嬰兒「死而復生」，家長質疑醫院處置不當。對此，商丘市第一人民醫院醫患辦公室一名工作人員指出，當事孕婦送醫時不是正常的待孕狀態，「顯示胎盤有植入，有宮內感染。孩子在（孕婦的）腹腔內就已經是不正常發育。」

▲▼ 醫院回應早產兒“死而復生”：非正常發育，腦癱原因需鑑定 。（圖／七環視頻）

▲家屬到醫院溝通 。（圖／七環視頻）

對於嬰兒腦癱與前述情況是否有因果關係，該名工作人員表示，可由家屬聯繫鑑定部門鑑定。嬰兒的父親許先生昨日則透露，孩子目前身體狀態不佳，「一直在住院，就沒離開過醫院。」

消息傳出後愈演愈烈，商丘市衛健委昨日通報，稱對此事高度關注，將組成調查組對相關事件進行認真調查核實，並依法依規引導醫患雙方通過市醫療糾紛人民調解委員會調解、通過司法鑑定等法定途徑妥善解決該醫療糾紛。

當天下午，商丘市衛生健康委員會一名工作人員透露，「嬰兒的醫療鑑定、司法鑑定（需要）過程，後續肯定會有（通報）」。

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