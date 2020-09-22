秋節慰勞「護國保台第一聯隊」　黃偉哲：台南市政府願當國軍後盾！

▲台南市長黃偉哲前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍致意，由空軍第一戰術戰鬥機聯隊長陳世輝少將親自接待，國軍官兵熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節將至，台南市長黃偉哲22日前往空軍台南基地勞軍致意，除致贈當季農產品麻豆文旦給空軍第一戰術戰鬥機聯隊，另送台南市籍子弟每人1份英雄麵伴手禮，溫馨熱絡，黃偉哲強調，國家安定、國防安全，空軍防空居首要角色，台南市政府願做為國軍後盾，共同努力打造祥和安定的居家環境。





台南市長黃偉哲在民政局長顏振標、東區區長陳勝楠、仁德區長黃素美及台南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍致意，由空軍第一戰術戰鬥機聯隊長陳世輝少將親自接待，國軍官兵熱烈歡迎。





黃偉哲強調，近日台海不平靜，正因為有空軍弟兄不眠不休24小時備戰，碰到台海上空有狀況，立刻升空廣播驅離，就是因為有空軍弟兄辛勤的付出，同時也因為地勤弟兄的努力，戰機的妥善率才能維持良好，順利執行任務，保家衛國，他對中共空軍無理的滋擾，表示遺憾跟譴責。





黃偉哲認為，所謂的海峽中線當然是一條無形的線，也是一個過去大家基於共識所累積下來的，今天有一方要破壞共識，有一方要破壞現狀，責任就在那一方，他相信國際也無法接受這樣的一個單方挑釁的行為。





黃偉哲指出，「民敬軍、軍愛民」，這句話是口頭禪，但是正當國家面臨需要的時候，正當全民的安危都仰賴國軍弟兄保障的時候，這句話特別讓人感覺深刻。



黃偉哲表示，有人說玉山是護國神山，某大科技廠是護國神廠，但是他認為空軍第一戰術戰鬥機聯隊是護國保台第一聯隊，他特別代表台南市188萬市民前來感謝空軍弟兄對國家辛苦的付出。





黃偉哲預祝官兵弟兄中秋節快樂，除致贈空軍第一戰術戰鬥機聯隊當季農產品麻豆文旦，另送台南市籍子弟每人1份英雄麵伴手禮，陳將軍也回贈感謝狀給市府，「軍愛民、民敬軍」情感緊密一覽無遺。