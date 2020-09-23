快訊／黎巴嫩再傳爆炸！南方灰煙沖天　爆炸點居然是真主黨軍火庫

▲黎巴嫩南方一處真主黨據點發生爆炸，救護車緊急趕往意小村莊救援。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

黎巴嫩在當地時間22日發生一起大爆炸，一處位於南部的真主黨據點上方竄出濃濃灰煙，厚重的煙霧遮蔽了整片村莊，根據消息人士指出，事發地點是真主黨的軍火庫，目前尚未有任何官方消息透露更多關於意外的細節，還無法確認這場爆炸意外造成多少傷亡及災損。

根據美聯社報導，黎巴嫩軍隊表示，爆炸發生點位於南部的港口城市賽達（Sidon）附近的小村莊Ain Qana。爆炸威力強大，灰煙沖天，附近的建築物被炸壞，地面也出現燒焦的痕跡，引起當地居民恐慌。一名村民Honeina回憶道，「感謝上帝，沒有造成任何傷亡，但每個人都受到驚嚇，也很害怕」。

根據黎巴嫩一名安全部門的消息人士指出，真主黨的軍火庫因「技術性的錯誤」引起這場爆炸案，爆炸造成數人受傷，但不願意進一步提供明確數字。

黎巴嫩當局才在21日舉辦一場盛大的音樂會，追悼8月4日首都貝魯特（Beirut）發生的大爆炸，這場事故造成至少190死亡，超過6500人受傷，大部分地區遭受嚴重破壞，導致30萬人無家可歸。