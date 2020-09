黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

Lebanon hit by ANOTHER explosion: Hezbollah arms depot destroyed after massive blast https://t.co/IK1ru8R2Bw

記者楊庭蒝/綜合報導

黎巴嫩22日又發生一起爆炸事件,事發地點位於黎巴嫩南部港口城市賽達(Sidon)附近的村莊Ain Qana,疑似是位在真主黨據點軍火庫的正上方,爆炸當下引發地震,目前現場以遭到封鎖,而傷亡人數還有待確認。

綜合外媒報導,從當地眾所拍攝的畫面可以看見,爆炸後濃煙直竄天際,滿地都是塵土以及被震碎的玻璃,消息人士指出,這次的爆炸是由技術因素導致。據悉,這個真主黨的軍火庫是受到伊朗所支持,近年來這個政治派系在當局擁有很大的影響力,現今是黎巴嫩主要的反對派政黨。

由於真主黨的爭議過多,目前美國、英國、澳大利亞、歐盟、加拿大、阿拉伯國家聯盟、海灣阿拉伯國家合作委員會、德國皆把真主黨列為恐怖組織。

此次的爆炸是黎巴嫩自8月來第3次發生爆炸意外,第1次是首都貝魯特(Beirut)港口8月初發生大爆炸,造成191人死亡的慘劇;緊接著9月10日同處港口又發生大火。

A building believed to be a #Hezbollah arms storage unit exploded in southern #Lebanon earlier. The building was situated in a civilian area. Terror group Hezbollah continues to pose a threat to the Lebanese people. (1/2) pic.twitter.com/4qjcUPUy0M