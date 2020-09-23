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飛機起飛「空姐偷偷拉上布簾」？　暗藏3原因曝...網驚：太殘酷

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▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲空姐拉上布簾的動作，背後暗藏3個原因。（圖／取自免費圖庫pixabay，示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

旅遊出國搭飛機時，都可發現空姐在飛機起飛後將走道上的布簾拉上，這個動作雖看似平常，但背後是有原因的。專門寫旅遊的《心底的小城》專欄近日就揭露，拉布簾這個動作有「3大原因」，竟然暗藏學問。許多網友得知後都覺得真相非常現實殘酷。

《心底的小城》分析文指出，飛機分為頭等艙、商務艙、經濟艙，3種艙位的價格都不同，經濟艙位於飛機尾部，商務艙則位在機身中段，頭等艙的空間雖然較小，但因為座位少，也相對較舒服，乘客所受到的服務則較高級，普遍都是一位空姐服務一位乘客。

拉上布簾的原因可分成以下3大點：

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1.商務艙相較下座位又會比較擁擠，食物也沒有頭等艙高級，此時空姐偷偷拉上頭等艙的布簾就是為了避免其它艙等的客人，看到頭等艙的待遇會產生心理上的落差。

2.頭等艙和經濟艙的食物也不一樣，空姐拉上布簾可以阻隔食物氣味的流通，確保航空公司的服務品質。

3.三種艙等雖然都有空姐服務，但普遍頭等艙的空姐都是最有經驗、最資深的，甚至被認為是最漂亮的，顧及感受問題拉上布簾，可讓各艙等的客人與空姐都更加自在。

▼頭等艙的空間雖然較小，但因為座位少，也相對較舒服。（圖／CFP，示意圖。）

▲空姐，空姊，飛機，空中服務，搭飛機，頭等艙。（圖／CFP）

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