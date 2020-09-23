【黃寶慧】慧眼看天下／美擴大軍售2000億造「台灣堡壘」 施孝瑋：「豪豬戰略」要大陸吞不下去！



新聞節目中心／綜合報導

繼美國衛生部長艾薩8月9日來台後，9月17日美國國務院次卿克拉奇也率團訪台，再次挑動兩岸敏感神經。美國國務院次卿克拉奇是1979年台美斷交41年以來美國國務院訪台的最高層級官員，但相比美國衛生部長艾薩的訪台行程，美方這次的做法相當低調。台美不僅雙雙壓線到9月17日當天才鬆口確認將由美次卿克拉奇率團訪台，訪台的時間變成48小時快閃。此外，美次卿克拉奇拜會總統蔡英文的方式，也改成以晚宴形式進行，就是為了避免進到總統府內。而外界最關心，先前傳出將由克拉奇親自主持的「台美經濟暨商業對話」竟也被排除在訪台行程外。政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，台美雙方小心翼翼，態度從高調轉趨低調，就是因為美國國務院次卿克拉奇將是美國通過《台灣旅行法》後，第一個訪台的高層級國務外交官員。克拉奇此次訪台，可以說是《台灣旅行法》第一次被真正落實，象徵台美關係實質意義的提升。但美國也不希望給台灣或是對岸太多的想像空間，所以美方才會將克拉奇訪台的主要目的定調為弔唁前總統李登輝。

軍情與航空網站主編施孝瑋也在節目中分析，相比先前美國衛生部長艾薩來台時搭乘空軍專機，美國次卿克拉奇此次訪台所搭乘的只是一架民航商務客機，作風相比下確實低調，明顯能看出美方想要降溫此次克拉奇訪台的討論熱度。

但就在台美鬆口確認美國國務院次卿克拉奇訪台的同一天，9月17日，路透社卻獨家曝光美國計劃擴大對台軍售包括水雷、陸射魚叉反艦導彈、多管火箭系統（HIMARS）和無人機等七項武器系統。報導指出，這是美國的「堡壘台灣」（Fortress Taiwan）計畫，要讓台灣作為台海戰爭爆發時的第一道防線。而對台出售多項武器系統，則是一種「豪豬戰略」。只要台灣渾身是「刺」，中國大陸就算是想要吞也吞不下去。軍情與航空網站主編施孝瑋表示，美國打出「豪豬戰略」就是要讓台灣的防衛力量再強化，目的是要告訴中國大陸，若是今天執意武統台灣，勢必要付出高昂的代價。施主編更針對這份對台軍售的武器清單進行進一步分析。他表示很多人都對MQ-9B無人機非常有興趣，因為這種高階無人機的機翼下可以掛載4顆飛彈，再加上連續飛40個小時的能力，有機會到上萬公里以外的地方執行「斬首任務」。但實際上，美國出售這架無人機給台灣最大的目的是要對付中國大陸的地對地彈道飛彈。施主編介紹，一旦中國大陸的地對地彈道飛彈進入戰略位置，伸出天線，在電光石火之間，空中的MQ-9B無人機就能擷取到訊號，並偵測到地對地彈道飛彈當前的位置。接下來，台灣軍方就能用清單上也預計對台軍售的陸射魚叉反艦導彈或是多管火箭系統（HIMARS）進行源頭打擊。

但美國在台海動作頻頻，中國大陸也沒有坐以待斃。解放軍東部戰區的官方微博在14日就發布夜間模擬試射東風11飛彈的消息。而就在台灣漢光演習兵棋推演之際，中國大陸15日再從黃海海上成功發射了一枚長征11號運載火箭，以「1箭9星」方式發射「吉林一號」高分衛星。隨後，一個大陸微博帳號「CHINA航天」特意發文強調長征11號的射程飛越整個台灣島上空，還附上偷笑的表情符號，挑釁意味十足，引發兩岸網友熱議。對此，軍情與航空網站主編施孝瑋卻表示不用太過擔心，因為長征11號火箭發射經過台灣上空，應該和預定要進入的軌道位置比較有關。施主編表示，中國大陸這次特別跑到海上發射長征11號運載火箭就是為了驗證和測試海上發射的技術。此外，中國大陸發射衛星時，火箭從台灣上空經過早就不是第一回。施主編舉例，中國大陸過去從四川、西昌往東發射高分軌道衛星也會經過台灣上空，只是因為過去兩岸關係不錯，因此中國大陸方面不會刻意強調。如今台海緊張，中國大陸方面才會故意高調宣傳，就是想吃台灣豆腐。



更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：美駐華大使突離任未知會北京 川普發動十月驚奇!? 美次卿訪台解放軍再軍演! 華府軍售台七軍武 豪豬戰略要陸吞不下去!? 強國領袖信心習近平贏川普

《熱門影音推薦》

中印45年來第一槍誰開的? 川普封殺陸企上癮? 盯上中芯專挑第一名開刀!習近平連講31次鬥爭 和美國鬥到底!?

印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!



全代會成家族秀!川普喊話若輸被搞鬼 預告美選難產!?威州警開槍非裔抗議再起 種族魔咒!?美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風導彈 美中11月前爆戰!?

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！







▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。