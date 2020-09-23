　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／美擴大軍售2000億造「台灣堡壘」 施孝瑋：「豪豬戰略」要大陸吞不下去！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲


新聞節目中心／綜合報導

繼美國衛生部長艾薩8月9日來台後，9月17日美國國務院次卿克拉奇也率團訪台，再次挑動兩岸敏感神經。美國國務院次卿克拉奇是1979年台美斷交41年以來美國國務院訪台的最高層級官員，但相比美國衛生部長艾薩的訪台行程，美方這次的做法相當低調。台美不僅雙雙壓線到9月17日當天才鬆口確認將由美次卿克拉奇率團訪台，訪台的時間變成48小時快閃。此外，美次卿克拉奇拜會總統蔡英文的方式，也改成以晚宴形式進行，就是為了避免進到總統府內。而外界最關心，先前傳出將由克拉奇親自主持的「台美經濟暨商業對話」竟也被排除在訪台行程外。政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，台美雙方小心翼翼，態度從高調轉趨低調，就是因為美國國務院次卿克拉奇將是美國通過《台灣旅行法》後，第一個訪台的高層級國務外交官員。克拉奇此次訪台，可以說是《台灣旅行法》第一次被真正落實，象徵台美關係實質意義的提升。但美國也不希望給台灣或是對岸太多的想像空間，所以美方才會將克拉奇訪台的主要目的定調為弔唁前總統李登輝。

軍情與航空網站主編施孝瑋也在節目中分析，相比先前美國衛生部長艾薩來台時搭乘空軍專機，美國次卿克拉奇此次訪台所搭乘的只是一架民航商務客機，作風相比下確實低調，明顯能看出美方想要降溫此次克拉奇訪台的討論熱度。

但就在台美鬆口確認美國國務院次卿克拉奇訪台的同一天，9月17日，路透社卻獨家曝光美國計劃擴大對台軍售包括水雷、陸射魚叉反艦導彈、多管火箭系統（HIMARS）和無人機等七項武器系統。報導指出，這是美國的「堡壘台灣」（Fortress Taiwan）計畫，要讓台灣作為台海戰爭爆發時的第一道防線。而對台出售多項武器系統，則是一種「豪豬戰略」。只要台灣渾身是「刺」，中國大陸就算是想要吞也吞不下去。軍情與航空網站主編施孝瑋表示，美國打出「豪豬戰略」就是要讓台灣的防衛力量再強化，目的是要告訴中國大陸，若是今天執意武統台灣，勢必要付出高昂的代價。施主編更針對這份對台軍售的武器清單進行進一步分析。他表示很多人都對MQ-9B無人機非常有興趣，因為這種高階無人機的機翼下可以掛載4顆飛彈，再加上連續飛40個小時的能力，有機會到上萬公里以外的地方執行「斬首任務」。但實際上，美國出售這架無人機給台灣最大的目的是要對付中國大陸的地對地彈道飛彈。施主編介紹，一旦中國大陸的地對地彈道飛彈進入戰略位置，伸出天線，在電光石火之間，空中的MQ-9B無人機就能擷取到訊號，並偵測到地對地彈道飛彈當前的位置。接下來，台灣軍方就能用清單上也預計對台軍售的陸射魚叉反艦導彈或是多管火箭系統（HIMARS）進行源頭打擊。

但美國在台海動作頻頻，中國大陸也沒有坐以待斃。解放軍東部戰區的官方微博在14日就發布夜間模擬試射東風11飛彈的消息。而就在台灣漢光演習兵棋推演之際，中國大陸15日再從黃海海上成功發射了一枚長征11號運載火箭，以「1箭9星」方式發射「吉林一號」高分衛星。隨後，一個大陸微博帳號「CHINA航天」特意發文強調長征11號的射程飛越整個台灣島上空，還附上偷笑的表情符號，挑釁意味十足，引發兩岸網友熱議。對此，軍情與航空網站主編施孝瑋卻表示不用太過擔心，因為長征11號火箭發射經過台灣上空，應該和預定要進入的軌道位置比較有關。施主編表示，中國大陸這次特別跑到海上發射長征11號運載火箭就是為了驗證和測試海上發射的技術。此外，中國大陸發射衛星時，火箭從台灣上空經過早就不是第一回。施主編舉例，中國大陸過去從四川、西昌往東發射高分軌道衛星也會經過台灣上空，只是因為過去兩岸關係不錯，因此中國大陸方面不會刻意強調。如今台海緊張，中國大陸方面才會故意高調宣傳，就是想吃台灣豆腐。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：美駐華大使突離任未知會北京 川普發動十月驚奇!? 美次卿訪台解放軍再軍演! 華府軍售台七軍武 豪豬戰略要陸吞不下去!? 強國領袖信心習近平贏川普

《熱門影音推薦》

中印45年來第一槍誰開的? 川普封殺陸企上癮? 盯上中芯專挑第一名開刀!習近平連講31次鬥爭 和美國鬥到底!?

印軍擊退解放軍!? 中印邊境衝突再起!2020中國軍力報告 2050年前解放軍追上美軍! 美軍機若在台起降 環時:台海戰爭就此打響!

全代會成家族秀!川普喊話若輸被搞鬼 預告美選難產!?威州警開槍非裔抗議再起 種族魔咒!?美軍U-2闖禁飛區 陸怒射東風導彈 美中11月前爆戰!?
▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！
慧眼看天下事後稿顯圖2


 ▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
爆婚變台塑長孫沉默…麻衣為小鬼罕見發聲！「太想念你了」飆淚
日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好
快訊／台中計程車司機遭乘客持美工刀割頸！血濺車內搶救中
快訊／桃園小客車突失控衝民宅翻覆！10歲男童無生命跡象搶救中
一聽人談小鬼就哭了　楊子儀「沒去靈堂」吐原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

視察必叫陪酒小姐！日大臣上任僅7天被爆有私生女

女友「冰箱收納」曝光！懶出新高度…男友超怒　網：我老婆也是

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

美國逾20萬人死於新冠肺炎　專家：秋冬疫情加速惡化

美太空軍初次海外駐紮在中東　撇軍備競賽：預防中俄宇宙爆衝突

再度突破3位數！南韓單日飆增110例確診　首爾辦公大樓成「毒窟」

疫情害旅行被取消　人妻無聊買樂透「中2000多萬」：好險沒去！

幾小時之差　NASA：25日有二顆小行星穿越地球軌道

澳洲現代史上「最慘烈集體擱淺」！　470頭領航鯨受困沙洲

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

視察必叫陪酒小姐！日大臣上任僅7天被爆有私生女

女友「冰箱收納」曝光！懶出新高度…男友超怒　網：我老婆也是

中印同意「邊境不再增兵」緩局勢　談到關鍵「撤軍問題」秒陷僵局

美國逾20萬人死於新冠肺炎　專家：秋冬疫情加速惡化

美太空軍初次海外駐紮在中東　撇軍備競賽：預防中俄宇宙爆衝突

再度突破3位數！南韓單日飆增110例確診　首爾辦公大樓成「毒窟」

疫情害旅行被取消　人妻無聊買樂透「中2000多萬」：好險沒去！

幾小時之差　NASA：25日有二顆小行星穿越地球軌道

澳洲現代史上「最慘烈集體擱淺」！　470頭領航鯨受困沙洲

太美招忌妒…王晴遭女星放話「撕爛妳的臉」！　害怕曝：她真的出手

傳寶佳攜手公股接手彰銀股權？　台新金提4說明：外界勿過度臆測

手臂大腿長黑點！4招緩解「毛囊角化症」免怕黑色素沉澱

男子懷疑家人加害自己　7樓拋下出生12天女嬰報復

回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！廠商稱：洗乾淨根本像新的

超市買了404元！他掏500+5元「店員停格20秒」　當機3次神展開

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

促「柯蔣會」藍白合作？秦慧珠：大局緩和後安排蔣萬安拜訪

美網法網都退賽球后也沒閒著　芭提跨界拿高爾夫冠軍

中職／兄弟本周4洋投應戰　德保拉、羅傑斯投完擇一休

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

泰王揮霍上百億「驚人帳單」曝光

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

川普撂重話：中國必須為疫情負責

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關

中籍死囚花5個月挖直徑60公分地洞　通下水道逃獄

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

15歲女剛開學就懷孕！竟因被閨蜜找去多人運動

《彭博》盛讚蔡英文：2020難有贏過她的領導人

黎巴嫩南方竄灰煙　爆炸點竟是軍火庫

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

丹頂鶴「一抹紅」真相曝　頭皮超麻

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面