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你懂吃？東森好朋友生活節「我的餐盤你PLAY」闖關遊戲邊玩邊學吃出健康

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▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲東森好朋友Chill生活節中，「我的餐盤你PLAY」攤位準備營養小點心幫民眾野餐活動加菜。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

身為吃貨台灣人，你真的懂吃嗎？每天吃進身體裡的食物種類，其實都有最佳比例！東森好朋友Chill生活節當天「我的餐盤你PLAY」攤位，透過食物娃娃、口訣克漏字進行趣味遊戲，吸引大小朋友們關注飲食均衡，讓民眾在野餐同時保持學習的心，除了玩闖關遊戲可獲得香蕉、堅果、爆米花等小點心為野餐加菜，現場還有很多營養師設計的精美菜單可索取，方便爸媽日後為孩子準備野餐點心時，不再傷腦筋！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲我的餐盤你PLAY攤位營養知識含金量超高！幫大小朋友長知識。

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲食物娃娃吸引小朋友目光，無形中學習營養知識。

「我的餐盤你PLAY」攤位在東森好朋友Chill生活節現場設有兩大關卡，只要挑戰成功就能為當天的野餐活動加菜！第一關「娃娃對對樂」讓民眾挑戰「食力」，透過將食物娃娃丟到對應的餐盤，考考大家是否了解六大類食物的正確分類，不少民眾也在遊戲過程中才驚覺原來南瓜、玉米不屬於蔬菜，而是全穀雜糧類，吃錯了可能會攝取過多的澱粉喔！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲口訣克漏字，讓大小朋友了解怎麼吃最健康。

第二關「口訣填填看」是邀請民眾一起伸手出拳學口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，透過我的餐盤6口訣幫助民眾瞭解均衡飲食密碼，輕鬆吃出健康，小遊戲知識含金量超高，讓大小朋友秒懂飲食均衡要領！

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林世航營養師解說攤位準備的小點心，都很適合用來為野餐加菜。

營養師林世航表示，「我的餐盤你PLAY」是依循國民健康署107年推行「我的餐盤」均衡飲食所進行發想規劃，該LOGO圖像除了具備食物比例的視覺概念，更進一步轉換成我的餐盤六口訣，分別代表著身體需要的六大類食物以及每餐或每天的建議量，而攤位準備了香蕉、堅果及爆米花做為小禮物也都富有巧思！像是現代人水果常常攝取不足，因此特別挑選了香蕉幫大家補充，而香蕉本身取得容易又能久放、易保存，不僅平時就是很好的水果攝取來源，野餐時吃多了美食，來根香蕉更均衡。

▲▼2020東森好朋友生活節 我的餐盤 荷卡廚坊 場景 寵物雲吉祥物東東 森森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ETtoday寵物雲吉祥物森森也來亂入攤位，索取食譜小卡和香蕉。

另外，營養師也觀察到台灣人很喜歡把堅果當零食，但堅果雖然營養，卻富含油脂，一不小心就容易吃過量，而且坊間有許多調味堅果，加了楓糖、焦糖或者鹽，都可能造成健康負擔，因此特別準備每日建議份量的無調味堅果，供民眾享用；另外爆米花則是屬於全穀雜糧類的玉米製成，只要以薄鹽低油方式調味就是理想的零嘴。而活動現場也加碼贈送可以把雜糧美味更升級的的食譜卡片，跟著做就能成為健康料理達人，以後準備野餐菜色不必傷腦筋，也讓必吃的餐點有變化，大人小孩都能吃得健康又開心。以上這些健康資訊都完整收錄在國民健康署的『食在好健康』粉絲專頁，歡迎民眾按讚、追蹤，為自己的健康均衡一下！

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