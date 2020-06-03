跟著「我的餐盤」聰明吃！落實6大口訣吃營養　提升免疫力

▲「我的餐盤」圖像強調食物種類多樣化，以圖像呈現各類別的比例，6大口訣方便記憶，輕鬆掌握均衡要訣。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為培養民眾建立正確的健康飲食觀念，以落實均衡飲食的健康生活型態，花蓮衛生局發表「我的餐盤」6大口訣，每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，只要依「我的餐盤」均衡且適量攝取6大類食物，無論使用何種容器，每餐都可以吃得健康又安心。



花蓮縣衛生局長朱家祥表示，「我的餐盤」圖像強調食物種類多樣化，並以餐盤圖像呈現各類別的比例，6大口訣方便民眾記憶，輕鬆掌握均衡要訣。另在食材選擇上，盡可能選用在地食材，並以食物原型為主，除了食材新鮮，支持在地農產，減少食品化學物之添加，為環保盡一份心力，達到吃得均衡飲食吃的健康。

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▲▼營養師到社區據點、文健站針對長者宣導「我的餐盤」圖像，惦記6大口訣。

「我的餐盤」六大口訣只需拳頭和掌心均衡飲食真簡單

1.每天早晚一杯奶：早晚一杯240cc乳品，若有乳糖不耐症者，可改以無糖優酪乳、優格等乳製品替代。

2.每餐水果拳頭大：建議選擇在地當季新鮮又好吃的水果，不建議以果汁作為攝取方式，因果汁會導致膳食纖維流失、升糖指數增加，食用水果原型才能吃進全部的營養。

3.菜比水果多一點：蔬菜可以提供膳食纖維、礦物質等營養素，可以促進排便及調節血糖血脂等維持生理機能。須注意南瓜、山藥、玉米、馬鈴薯、蓮藕等都不是蔬菜類，是屬於全榖雜糧類。

4.飯跟蔬菜一樣多：每天至少一餐選擇未精緻的全榖雜糧類，每餐攝取份量應與蔬菜類相同，例如地瓜、玉米、紅豆、糙米、藜麥、麥片等。

5.豆魚蛋肉一掌心：蛋白質食物一掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5~2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，選擇這類食物之優先順序應為豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

6.堅果種子一茶匙：一茶匙約大姆指大小，例如腰果、核桃、杏仁、開心果、花生、芝麻等，堅果提供之脂肪酸、維生素群、礦物質，有助於預防慢性病及心血管疾病。





朱家祥局長進一步表示，社區營養推廣中心聘請營養師到社區據點、文健站等，針對長者規劃系列互動活動，宣導「我的餐盤」圖像，惦記6大口訣，強調每餐均衡及適量攝取6大類食物的重要性，提倡均衡飲食概念。長者們表示，在了解食物屬於哪一類別後，會更知道要吃什麼才能將6大類食物吃的餐餐營養又健康，提升身體的免疫力。

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