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這週孩子去哪FUN電，CHILL生活節給你三倍必CHILL理由

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2020悶了大半年，你家的寶貝正在報復性吵鬧，不知道該帶他去哪放電一下嗎? 《ETtoday》年度盛事「東森好朋友Chill生活節」即將於9月19日（六）於美堤河濱公園登場，現場有超多嚴選美味攤位、DIY手作課程、不萌不要錢的毛小孩聚會，趣味闖關活動，以及嗨翻全台北的音樂饗宴，錯過2020最嗨的野餐活動，你就要被寶貝怨嘆365天囉!

《ETtoday》一年一度網友最期盼的野餐活動，今年趁著疫情趨緩的同時再出發，「東森好朋友Chill生活節」要讓被悶壞的大朋友、小朋友們重新獲得能量。現場三大邀請最具特色的三大市集，【揪揪市集】、【新動市集】、【有趣市集】，將要帶來最撫慰人心，大小朋友都愛的療癒小物、手作藝品、古早味童玩外，還有質感文創攤位，文藝氣息，從小培養起。


▲▼2020東森好朋友生活節參與市集。（圖／品牌市集提供）

趣味的闖關活動，只要下載APP，跟著官網活動指示，帶著寶貝一起過關斬將，找到每個攤位所隱藏的暗號及圖示，闖關成功後，就可以兌換精美的ETtoday福袋，裡頭的好禮多倒數不完。限量是殘酷的，早來早享受，晚來就只能看著別人好禮一袋一袋的提回家囉！

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▲好朋友生活節集結百大創意攤位，現場有吃有喝，還有闖關遊戲送出超多免費好禮。（圖／記者周宸亘攝）

好玩之外，怎麼能少了好吃呢？這次特別邀請了【好食課】一起Chill一下，讓現場的大小寶貝可以一邊逛市集，一邊呷健康。現場擺設了兩大關卡一「娃娃對對樂」：老是把南瓜、玉米當青菜嗎？關主準備了許多食物娃娃，讓寶貝了解各種食材的營養價值，一起來挑戰你的食力，訓練你的肢體協調性！可別讓可愛的食物娃娃萌到分類傻傻分不清喔！關卡二「口訣填填看」：我的餐盤六口訣就是健康的均衡飲食密碼！一起學口訣，健康每一餐。先偷偷洩題報給你，六大口訣別忘記：每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。現場活動攤位伸手比一比，健康跟著你！

▲【好食課】跟著我的餐盤教你聰明吃，營養跟著來。（圖／好食課提供）
▲【好食課】跟著我的餐盤教你聰明吃，營養跟著來。（圖／好食課提供）

更多好吃、好玩、好放鬆的攤位，都在9月19號都歡迎來台北大直美堤河濱公園，2020最FUN電的活動，就在「東森好朋友Chill生活節」。孩子的童年不能等，別在家中大眼瞪小眼了，本週六就全家出遊，盡情的在美堤河畔旁，享受音樂、美食、歡笑吧！
 

更多資訊►►►
▲▼2020東森好朋友生活節。（圖／ETtoday）
⌾ 時間：2020年9月19日 11:00-18:00
⌾ 地點：台北大直美堤河濱公園
⌾ 豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！
⌾ 限量好禮免費拿，只要完成闖關，即獲神秘小禮！
⌾ 萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！
⌾最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！
 

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關鍵字：

2020好朋友生活節好食課均衡飲食

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