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中秋節必吃！日本開運「帆立貝」料理超簡單　順風滿帆一整年

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▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲中秋節必吃開運美食「日本開運帆立貝」，吃了可以順風滿帆一整年。（圖／翻攝自影片，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

中秋節即將來臨，除了月餅、柚子必吃之外，「日本開運魚」更是必嚐的開運美食！帆立貝、鰤魚、鯛魚在日本有開運美食之稱，「帆立貝」代表順風滿帆、「鰤魚」代表步步高升、「鯛魚」則是健康長壽。其中，帆立貝只要去一趟超市、賣場就能輕鬆買到，想要開運其實沒有你想像中的那麼難唷。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲▼想要開運其實很簡單，只要輕鬆去一趟超市、賣場就能買得到奢華的開運帆立貝。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

不少民眾很好奇，「帆立貝」為什麼取名叫帆立貝，又為什麼有開運之意？其實是因為帆立貝在水中前進的姿態像是揚起的風帆，象徵一帆風順，貝的展開形狀也具有繁盛的意涵，而且它富含鐵和鋅等礦物質，還有維生素B12，最令人矚目的是，帆立貝含有「牛磺酸」，對於活化肝臟功能很有幫助唷！所以最適合拿來當火鍋的配料或熬製湯頭，且要記得要連著貝肉一起吃。想知道更了解開運魚，可參考JFOODO官方網站 https://seafood-jfoodo.jetro.go.jp/tw

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲帆立貝富含鐵和鋅等礦物質，還有維生素B12，營養價值非常高。

中秋節是月圓人團圓的日子，家人朋友歡聚在一起享用開運魚作成的料理是最適合不過了，最會享受生活的YouTuber「宅女小紅」在頻道上跟粉絲分享，如何簡單做出全家大小都喜歡的美味日本帆立貝料理「奶油燒帆立貝」，用奶油乾煎帆立貝香氣十足，煎熟了後小朋友就可以直接吃，大人可以加一點黑胡椒，味道會更有層次感。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲YouTuber「宅女小紅」在頻道上跟粉絲分享，如何簡單做出美味帆立貝料理「奶油燒帆立貝」。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲用奶油乾煎帆立貝香氣十足，煎熟了後小朋友就可以直接吃。

宅女小紅說明，「鋅可以幫助新陳代謝，維生素B12可以預防貧血，大家普遍可能會覺得帆立貝很貴，可是帆立貝價錢沒有真的很貴，重點是營養價值很高，烹調又很簡單，非常適合大小朋友一起享用」。除了「奶油燒帆立貝」，宅女小紅還有教大家如何輕鬆做出帆立貝沙拉、開運海鮮丼唷，想要多多開運的朋友，可以上宅女小紅頻道學起來。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

▲宅女小紅還有教大家如何輕鬆做出帆立貝沙拉、開運海鮮丼，想要開運的朋友可以上宅女小紅頻道學起來。

大家快跟著「宅女小紅」的開運菜單，輕鬆在家料理出超好吃的日本開運魚吧。中秋佳節團圓歡聚，最適合享用日本帆立貝料理讓全家大小一起旺氣場、添好運了！
另外，含有豐富油脂的「鰤魚」也是開運魚的一員。代表步步高升的鰤魚，富含DHA和EPA能有效幫助記憶力維持，讓大人小孩都頭好壯壯；逛賣場時，若有巧遇鰤魚，也千萬不要錯過品嘗看看。

▼富含豐富油脂的「鰤魚」，也是日本開運魚的一員，中秋節享用美味的開運魚讓自己運勢大開。

▲日本開運帆立貝。（圖／ETtoday資料照）

開運的方式百百種，例如風水擺設、穿著顏色、手相面相、紫微命理等，無論男女老少，人人都想事事順利、運勢亨通。想要天天輕鬆提昇運勢嗎？不妨挑選「開運食材」，吃出好運來。尤其是日本「開運魚」，不只寓意美好，更是含有相當豐富的營養價值，今年中秋親友歡聚，一定要一起品嘗享用喔！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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