雨揚老師傳授開運秘技　中元普渡吃出健康好運首推吉利果

▲中元節誠心普渡還能為全家開運！雨揚老師推薦奇異果「吉利金字塔」開運組合當供品，能吃出健康又招財。（圖／Zespri提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人愈來愈注重飲食健康，遇上要準備大量供品的節日，也開始留心食物的選擇，畢竟這些最後可是通通都要吃進自己的肚子裡。像是即將到來的中元普渡，為了讓好兄弟和先人吃飽喝足，澎湃豐盛的三牲四果絕對要整桌擺好擺滿。想做足誠意但又不想吃進太多負擔嗎？筆記預備備！精通開運命理、養生食譜的雨揚老師，傳授祭拜食材挑選小撇步以及搭配方法，不但可以吃出健康，雨揚更是不藏私，給出兩款中元供品開運組合，讓人強運一整年。

雨揚老師表示，中元普渡供桌上需要的三牲四果，其中三牲指的是雞、豬、魚，四果則是四季當令的水果。祭拜後會有好一陣子要消化三牲，餐餐大魚大肉很容易對身體造成負擔，搭配充滿營養素又能幫助消化的水果才是聰明的選擇，雨揚老師首推號稱營養小金礦的Zespri奇異果！大家都知道奇異果富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素和多元礦物質，吃得到多種有益身體的營養又能幫助消化；酸甜多汁的美味滋味在夏天更是消暑享受，不論是直接吃，還是入菜、做成點心或製成果汁，各種變化料理都能抓住全家人的胃。

▲中元普渡餐餐大魚大肉，搭配美味清爽的奇異果，幫身體解解膩。

▲綠色、黃色奇異果皆富含豐富營養，是中元普渡供品的好選擇。

奇異果不光是營養滿分，更是中元開運好幫手！諧音「吉利果」順耳又帶福氣，甚至連奇異果不同的顏色也有玄機；雨揚老師表示，綠色代表正財，有草木扶疏、欣欣向榮的象徵；陽光金圓頭的黃色則是偏財，代表黃金、財富。而中元節除了是祭拜好兄弟的節日之外，雨揚老師分享，這段時間也是一年中最理想的「補財庫」吉日。所以她推薦想「發大財」的人，選用9顆綠色奇異果堆疊成「吉利金字塔」；金字塔朝天的形狀加上代表正財的綠色奇異果，兩者結合即代表財運及業績向上一飛沖天，滿滿「財」氣的開運費只要約99元！另一款「吉利呷平安」組合，搭配的是陽光金圓頭5顆、紅蘋果2顆；黃色在五行中代表土，有力量、安康的意涵，蘋果的紅色則是代表幸福喜悅，再取其「平安」諧音，保佑祭拜者人身安全。一家大小最需要的平安開運陣，不用250元就擺好。

▲黃色奇異果和蘋果搭配的「吉利呷平安」，是雨揚老師推薦的另一款開運組合。另外，雨揚老師提醒，祭拜水果數目必須是奇數。

今年就跟著老師「拜拜用吉利果」，兩款奇異果好運拜拜組合不僅實惠，一邊享受飽滿多汁美味的奇異果解膩助消化，hold住健康飲食原則，一邊運用色彩搭配吃進財運跟平安，往後年年都能用奇異果添福招財囉。