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鬼月母湯驚！7大「開運時間點」曝光　命理專家：七夕這樣做…旺桃花防小人

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中元普渡,拜拜,農曆七月,中元節,好兄弟,孤魂野鬼,民間信仰,祭拜,鬼月,供品（圖／記者季相儒攝）

▲農曆7/15中元節也是可以用來開運的日子。（示意圖／資料照）

文／李行

8/19正式進入「農曆7月」，也就是民俗所謂的「鬼月」！每年到了「鬼月」，各式各樣的禁忌說、趨吉避凶說、鬼故事說全部傾巢而出，弄得許多朋友人心惶惶，整個月緊張得不得了！

其實在命理上，並沒有「鬼月」一說，以道教而言，只有「鬼節」，「鬼節」是整個農曆7月最重要的一天－ 「農曆7月15日」，也就是「中元節」，當天同時也是「地官赦罪」的日子，民眾會選在這天準備三牲五禮舉辦普渡拜拜，祭祀亡魂；以佛教而言，農曆7月是「孝親月」，源自目蓮救度墮入惡道的母親，旨在提醒身為子女的我們「孝順要及時」。

請繼續往下閱讀...

所以「農曆7月」其實並不可怕，也並不是所有事情都「諸事不宜」，就老師的觀點，只要我們對任何有形無形的眾生都保持一種謙虛、尊敬的心，各位朋友不但能夠平安順利度過「農曆7月」，反而還可以利用「農曆7月」好好來為自己的運勢加分，以下適合開運時間各位朋友不妨提前準備：

▲▼七夕,情人節,男女,紅線示意圖。（圖／取自pakutaso網站）

▲想要增加好姻緣，七夕這天別忘了買7顆赤小豆。（示意圖／取自pakutaso網站）

一、農曆7月初1（國曆8月19日）
今天為長生之日「四始日」（農曆正月初1、4月初1、7月初1、10月初1）之一，除了可以在早上外出曬5～10分鐘太陽吸收正能量之外，還可以用容器裝水放在屋內「東北方」，讓水自然蒸發來提升財運。

二、農曆7月初7（國曆8月25日）
今天為「七夕」，單身的朋友不妨到中藥行買7顆「赤小豆」（不是紅豆），用開水吞服或煮熟食用，不但能夠增加姻緣運，還能夠防小人。

三、農曆7月15（國曆9月2日）
 今天為「中元節」，別忘了參與民俗的普渡拜拜、普渡好兄弟之前，別忘了要「先祭拜祖先」，如此祖先才更樂意庇佑後代子孫平安興旺。

四、農曆7月18（國曆9月5日）
今天為「王母娘娘聖誕」，可以買壽桃到王母娘娘廟祝壽，並祈求健康、長壽、婚姻圓滿。

五、農曆7月20（國曆9月7日）
今天為節氣「白露」，有著吃「龍眼」的習俗，龍眼有著益氣補脾、養血安神的功效，各位朋友不妨利用節氣好好食補一下。

六、農曆7月22（國曆9月9日）
今天為「武財神趙公明」成道日，各位朋友不妨到「五路財神廟」祭拜，祈求財源廣進、日進斗金。

七、農曆7月29（國曆9月16日）
今天為「地藏王菩薩聖誕」，各位不妨到廟宇祭拜，祈求鬼魅遠離家宅，並保佑過世的親人祖先業障消除。

本文由《李行 開運攻略》授權提供，未經允許請勿任意轉載使用。

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