桃園又有新景點！　新屋永安海螺文化體驗園區上樑年底完工

▲永安海螺文化體驗園區上樑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新屋區永安漁港「永安海螺文化體驗園區」新建工程、22日舉行上樑典禮。以「海螺」造型為建築設計概念的海螺館，預計於今年底完工後，一樓將設置文化展覽空間、輕食商店、辦公及會議空間等，二樓則規劃為半戶外觀景平台，市民朋友可以欣賞永安漁港夕照，晚上也可以欣賞光雕藝術品，美麗的景緻將成打卡拍照新景點。

▲以「海螺」造型為建築設計概念的海螺館示意圖。（圖／市府提供）



出席上樑典禮的市長鄭文燦表示，永安漁港是全台唯一的客家漁港，「永安海螺文化體驗園區新建工程」位於永安漁港北岸，基地面積5.6公頃，工程包括整地、廣場整體設計、停車場，以及興建1棟2層樓的海螺館，總經費約3億8,400萬元，由客委會補助78%，市府負擔22%經費。

未來，永安漁港週邊有漁市、海螺廣場、青年體驗營區及農博基地等，南岸有綠色隧道，北岸後湖溪可進行泛舟，整體構成完善的休閒旅遊場所。近年來市府針對永安漁港南岸漁市進行改造，包括入口海祭廣場、客家廣場、觀海橋等，也將北岸列為發展重點，推動浪漫台三線客家亮點計畫，並以牽罟活動中最關鍵的儀式活動「吹海螺」，作為北岸海螺廣場的設計意象。

包括立法委員黃世杰、客委會副主委鍾孔炤、市議員邱佳亮、市府客家局代理局長戴興達、農業局長郭承泉、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、新屋區長姜義坤、中壢區漁會理事長葉國傑等均一同出席活動。

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