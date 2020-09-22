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每月收2萬！黑心養護所丁女認了　1死傷者曾縱火燒棉被警追查

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▲康寧路黑心養護機構負責人將丁臻珠深夜遭警方移送到內湖警分局。（圖／記者張君豪攝）

▲康寧路黑心養護機構負責人將丁臻珠深夜遭警方移送到內湖警分局。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

22日下午台北市內湖區康寧路一段發生一起嚴重火警，該處私營養護所發生火警，造成三名年邁長者逃生不及遭惡火吞噬，警消派遣大批人力到場救災，莊姓、劉姓老人送往內湖三總醫院急救宣告不治；案情最新進展，據了解開設黑心養護機構的丁臻珠（58歲）收取每個老人2萬元月費收容3名死傷者，由於火警該處所環境髒亂，且無照營業也沒經過消防安全檢查，警方訊後依公共危險、過失致死罪嫌移送。

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

該黑心養護所負責人丁臻珠接受調查，坦承半年多前租下該址經營養護所，丁女自己和收養老人居住在該處，平常由自己和先生、女兒輪流前來看顧老人；但丁女強調三名死傷長者都能下床行走、行動自由，22日下午火警時她因為外出辦事，放任3名老人家在屋內遭惡火吞噬。

但警方卻查出，丁女早在2017年就在台北市內湖區成功路2段成立「台北市私立佑呈老人長期照護中心」且經市府登記在案，市府每年都會針對登記在案的養護機構進行評鑑，但當年台北市府評鑑卻未看到評分等級，僅有註記「106年立案、未有評鑑等第」

丁女雖然有開設老人養護中心的資歷，但卻因生意不好後來收掉該處養護中心，半年前到內湖康寧路一段承租舊公寓一樓、地下室開設無執照的黑心養護中心，根據火場死者莊男友人透露，他以每個月2萬元價格將好友安置在此處，卻未料接獲警方通知才知摯友命喪火窟。

據瞭解丁女到案後供詞避重就輕，雖然坦承中午離開養護所，卻向警方強調三名死傷長者都能自主下床，行動能力不錯，更強調自己離開有關閉所有使用的電器，但警方認為她經營中老年養護中心卻未向市府登記，該處所也沒經過消防安全檢查，認為她有明顯疏失，晚間21點30分將她依觸犯公共危險、過失致死罪嫌移送警局。丁女神情無奈落寞，過程中躲避媒體不發一語。

另外據瞭解，丁女該黑心養護機構，數月前曾發生院友心情不佳在一樓病床燒棉被的意外，據信該名縱火燒棉被的院友就是送醫死傷的三名長者其中一位，但之前燒棉被的意外是否與這次火警有關，仍待檢警與消防局火調人員深入追查。

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