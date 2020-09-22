同事都在聊天！傳產妹「入行後看破生態」　過來人：5小時都在耍廢

▲辦公室裡都會有一兩個薪水小偷。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

同樣工作卻會因為不同公司而有所差異！一名女子表示，她目前從事傳統產業工作，剛開始都很認真做事，但久了以後才發現，辦公室裡有很多「薪水小偷」，時常在上班時間聊天或做自己的事，於是好奇問大家，是否每個人上班多少都會偷懶呢？

原PO在Dcard表示，一開始得到這份工作她也是態度積極，每天都認真做事，「後來發現很多人都在打混」，而且這行業比較少年輕人，她又是坐辦公室，身邊許多年紀稍長的前輩都很會打發時間，「他們喜歡聊天，還有人上班哼歌」，於是她也有樣學樣，乾脆把想要看的書影印成小張的紙，夾在筆記本裡上班偷看，「想問有人上班常常做自己的事情嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傳產忙起來也是要人命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



同樣從事傳統產業的網友回應，傳產生態確實就是這樣，忙起來甚至沒時間上廁所，但不忙的時候真的很閒，可以整天都做自己的事，「我公司也算傳產類，旺季時也是會忙到沒時間吃飯、上廁所，淡季也可以閒到一天可能只處理一張單or接一通電話」、「跟我一樣！目前在傳產剛滿半年，公司很少年輕人，同事還叫我做慢一點」、「傳產+1，每天上班8小時 吃飯1小時 ，剩下大概5小時在耍廢。」不過，找工作也是需要靠一點運氣，有人待了3家傳產都十分忙碌，「平行世界嗎…為什麼我就找不到這種涼缺，待過3家傳產的行政都忙到炸，假日也得加班。」

據了解，傳產主要是指工業領域，也包括部分農業與第三產業，像是鋼鐵、紡織、輕工、輪胎等工業，但隨著新興產業崛起，傳產越來越難吸引年輕人投入，因此員工年齡都會偏高。