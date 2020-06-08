國際大廠苛扣員工700元加班費、主管飆罵「坐檯的」　台中市府回應了

▲惠朋是經營汽車零件的國際傳產公司。（圖／惠朋公司臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一家經營汽車底盤及轉向零件的國際傳產大廠惠朋公司，上月被員工投訴苛扣加班費、假日被迫參加員工訓練，甚至遞出辭呈時還被主管飆罵「以前都是混吃等死」、「坐檯的嗎」，惠朋表示不再對此回應，台中市勞工局則表示，經查確有短付加班費，依違反勞基法處2萬元以上100萬元以下罰金，至於職場霸凌部份，將擇日了解。

勞工局勞動基準科科長曾傳銘表示，5月獲報後，5月26日即前往該公司檢查，發現確有短少給付加班費情形，以抽查4月份為例，公司就少給了6、7百元加班費，已違反勞動基準法第24條，依同法第79條規定，處以2萬元以上100萬元以下罰金。

他還說，該公司在2014年因為超時加班、2018年未給加班費及2019年違反工作環境安全要求等，先後都被市府開罰過，而「特休沒休完也不會換成錢」部分，經抽查勞工出勤及請假資料，該公司都有依照工作年資，給予特別休假，且未休完的日數，都有折算工資，沒有違法情事。

至於被主管辱罵「以前都是混吃等死」、「坐檯的嗎」一事，曾傳銘說，針對職場霸凌部分，他已要求該公司要依照職業安全衛生法第6條2項規定，明訂職場霸凌防範相關規則，勞動檢查處近日也會派員前往檢查。

惠朋公司人事室表示，公司一直關懷和推動台灣人文活動，2013年起就贊助老鷹記錄片拍攝計劃，成立「鳥人俱樂部」，集團也開辦團隊學習計畫，包括「生命生態課程」、「西海岸願景課程」，持續關注生態環境與飲水思源，邀請生態專家群講授一系列生態環境相關課程與戶外體驗活動，這是開放給員工自由參加，不參加也不會反應在考績上，不解為何會被員工誤以為強迫參加，至於言語辱罵一事，公司已交由勞工局處理，不再回應。

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