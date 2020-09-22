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黨產會凍結救總13億財產　國民黨駁斥附隨組織認定：法院會撤銷

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▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織。（圖／黨產會提供）

▲黨產會認定救總為國民黨附隨組織。（圖／黨產會提供）

記者羅婉庭／台北報導

黨產會22日認定「中華救助總會」為國民黨附隨組織。對此。國民黨強調，從未主導或影響中華救助總會的人事、財務或業務等事項，對於黨產會此一決定，明顯背離事實，完全違法，該判定一定會被法院撤銷。

黨產會今天認定救總為國民黨附隨組織，黨產會主委林峯正表示，救總仍保留基於過去黨國體制下利用國家資源累積的財產，現有財產價值約13億餘元，其中現金約5億元、不動產價值約8.6億元，即日起凍結。

不當黨產處理委員會表示，今天召開第98次委員會議決議，認定社團法人中華救助總會為中國國民黨的附隨組織。

救總是由國民黨中央成員在民國39年以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。黨產會表示，國民黨實質控制救總重要人事，除救總在國民黨中央黨部召開籌備會，擬定成立名稱、發起人名單、成立大會時間地點、發起人名單、成立大會時間地點、組織規程等重要事項，也都由國民黨中央直接指示。

對此，國民黨表示，中華救助總會為民間公益團體，受政府委託進行災胞救難工作，自始與國民黨無關，更從未主導或影響中華救助總會的人事、財務或業務等事項。

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