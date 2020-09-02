黨產會要求7名聲請釋憲法官　迴避黨產相關訴訟審判





▲黨產會。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北高等行政法院官先前認為，《黨產條例》有違憲疑慮，因此聲請釋憲；司法院大法官於8月28日針對《黨產條例》是否違憲，做出釋字793號解釋，最後宣告完全合憲。對此，黨產會2日表示，該法官有偏頗疑慮，之後應迴避相關案件的審判。



面對司法院大法官日前宣告《黨產條例》合憲，黨產會2日下午表示，不只一位大法官在協同意見書及不同意見書中，呼籲黨產會處理不當黨產時應心存善念，以和解共生之精神，讓爭訟早日結束等節，與黨產會向來立場一致，敬表贊同，並將持續以此原則執行黨產條例賦予本會的各項法定職權。

黨產會指出，在達成和解共生此一終極目標前，不得不在此提醒，目前繫屬於台北高等行政法院之12件訴訟中，有9件分案予本次向法院聲請釋憲之第二、六、七庭法官審理，而由本次聲請釋憲的7位法官參與組成合議庭。以台北高等行政法院共7庭30位法官人員配置以觀，實甚為集中。

黨產會提到，且此次聲請釋憲的法官，於釋憲聲請書、補充理由書及新聞稿中，已明白對本會組成、行政處分作成程序、追討黨產乃至於轉型正義等，均表達反對立場，客觀上堪認由此次聲請釋憲的法官續行審判容有偏頗疑慮，縱使審結判決，其結果也難昭公信，故謹依行政訴訟法第20條準用民事訴訟法第33條第1項第2款規定，聲請鍾啟煒、李君豪、陳金圍、畢乃俊、陳心弘、林麗真、林淑婷等7位法官迴避相關案件審判。

其他人也看了這些新聞...

► 新版護照亮相 放大「TAIWAN」、ROC圍繞國徽

► 新護照「TAIWAN放大版」規費1300元 明年1月上路、沒過期也能換



相關新聞...

► 新版護照明年1月發行 蘇貞昌帶你一次看「三大更新重點」

► 新版護照縮小ROC仍保留國徽 時力黨團：無法接受將提修法

►振興一下我們的美麗