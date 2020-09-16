　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林佳龍：將投入新台幣42.87億　打造台灣「智慧運輸」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲歐洲商會邀交通部長林佳龍談疫情下觀光局智慧運輸布局。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

歐盟與台交流漸趨熱絡，昨天除了有歐盟議會議員聯名投書呼籲歐盟加強與台灣的合作之外，歐洲在台商會昨（15）日也正式邀請交通部長林佳龍進行午餐會演講及座談，歐洲商會執行長何飛逸（Freddie Höglund）及理事長尹容（Giuseppe Izzo），分別與林佳龍就電動巴士政策及國際觀光合作等議題交換意見。

林佳龍昨日中午獲邀出席「歐洲在台商務協會」午餐會，以「智慧運輸與COVID-19下之觀光布局與展望」為題進行專題演講，並與台灣賓士總裁Michael Grewe、博世集團台灣區執行董事Jan Hollmann、台灣保時捷總裁Mathias Busse、台北西華飯店總經理Achim Hake、飛亞旅行社創辦人Michael Wu、駐台辦事處代表、外商在台公司高階主管等70位成員交流座談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日正逢歐洲議會外委會安全暨防衛小組主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）等9位政要及學者專家，聯名投書歐洲媒體，呼籲歐盟加強與民主台灣交往合作。值此同時，林佳龍率交通部路政司長陳文瑞、觀光局長張錫聰等官員出席歐洲商會，也讓台歐交流及關係升溫備受重視。

與會者轉述，林佳龍在會中專報時指出，交通部為加強與產業鏈結，首創「交通科技產業會報」，解決當前的交通產業發展課題，引領交通科技產業走向國際，希望能從管制監理角色，進化成推動產業興利的跨部會資源整合者。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

針對新冠肺炎疫情衝擊，林佳龍表示，台灣因地理位置鄰近中國，一開始即被預測將是中國之外疫情最嚴重的國家，但當全球疫情蔓延時，台灣不但妥適控制住疫情，並讓疫情對人民生活的衝擊降到最低；台灣防疫模式的透明與誠實，提供了民主國家更佳的防疫對策。

歐洲商會的代表們在座談時關心台灣智慧運輸、電動車政策及觀光產業發展，林佳龍則回應，台灣新一期的ITS將以五大計畫為主，分別為：5G交通數據資料服務、交通核心路網數位基礎建置、智慧交通行動服務生活環境、營造永續與幸福運輸服務、與世界同步新交通科技發展應用，預計投入新台幣42.87億元，來共創台灣的智慧運輸。

林佳龍也提到，為了優化觀光產業環境、提升觀光產業創新服務，政府將依「觀光政策白皮書」的方向，推動設置專責研訓機構，觀光研訓院及研訓園區，以培養專業觀光人才。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼下身全裸陳屍房間「浴室放滿洗澡水」　爸不捨...急拿短褲
快訊／嘉義女「扯方向盤」！自撞電線桿亡　男友重傷送醫
快訊／KID發聲悼念小鬼！「細數相處點滴」淚流：鬼哥我們想你
小鬼36歲猝逝　高大成揭「2種可能」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

苗栗南庄、屏東佳冬螯蝦場確診十足目虹彩病毒　銷毀7245台斤成蝦

教育部6年砸10億催生學校轉型國際化　明年起開放中小學申請

違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

林佳龍：將投入新台幣42.87億　打造台灣「智慧運輸」

國內首家憂鬱症中心正式上路　台南安南醫院揭牌成立

本尊現身！機場螢幕跳出乘客姓名「停*飛」　網笑：可以不要嗎

香蕉價崩跌每公斤2元　農糧署揭3因素造成：農曆7月國人不買

台灣經濟只靠護國神山？　童子賢：有偏食現象

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

天注定？婦人詐欺被通緝躲17年　追溯期再1年失效...逆向騎車遭逮

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

眾星「一片黑」哀悼小鬼！徐若瑄巧貼宣傳照　粉絲悲喊尷尬了

苗栗南庄、屏東佳冬螯蝦場確診十足目虹彩病毒　銷毀7245台斤成蝦

教育部6年砸10億催生學校轉型國際化　明年起開放中小學申請

違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

林佳龍：將投入新台幣42.87億　打造台灣「智慧運輸」

國內首家憂鬱症中心正式上路　台南安南醫院揭牌成立

本尊現身！機場螢幕跳出乘客姓名「停*飛」　網笑：可以不要嗎

香蕉價崩跌每公斤2元　農糧署揭3因素造成：農曆7月國人不買

台灣經濟只靠護國神山？　童子賢：有偏食現象

小鬼「鬼月」最後一天驟逝　命理師警惕：很多年輕人都過不了36歲

小鬼下身全裸趴臥房間「浴室放滿洗澡水」　慈父不捨拿短褲遮蔽

獨／小鬼黃鴻升暖心待人　「工作人員回家遠」大方開口送休旅車

中職／黃子鵬找回出手點　曾總解釋對郭阜林換投原因

快訊／嘉義女疑「扯方向盤」！自撞電線桿亡　男友重傷送醫

廈門連接花蓮！「台灣阿成」宣布參選花蓮縣長　打通中央山脈建隧道

曾之喬含淚不捨小鬼仍專業帶貨VIVA包　陳昊森曝隨身攜帶超神奇小物

爸爸在田中被燒死...　孝兒「苦等吃飯」見遺體崩潰

小鬼「捨不得大家被漆彈打」第1次生氣！　KID心痛曝《玩很大》下周內容：我們很想你

差點當上超人！　男星出櫃8年後認了「因同志身份」丟工作機會

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

生活熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

小鬼突逝！網曝3天內超毛巧合：都36歲離世

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

屁孩「炸民宿」驚悚照曝光　房務開門傻掉

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

「下課禁管教學生」教育部新規讓老師反彈

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

2020過一半　細數台灣謝幕名人

小鬼死因成謎！傳有病史...爸說話

更多熱門

相關新聞

交通部砸43億　推智慧運輸政策

交通部砸43億　推智慧運輸政策

歐盟與台交流漸趨熱絡，歐洲在台商會昨（15）日也正式邀請交通部長林佳龍進行午餐會演講及座談，交通部表示，將投入42.87億元，執行智慧運輸五大計畫。另將建置觀光人才研訓機構。

北車大廳人潮爆量　林佳龍：加強宣導

北車大廳人潮爆量　林佳龍：加強宣導

林佳龍令觀光局重新檢討推出遊程

林佳龍令觀光局重新檢討推出遊程

也曾想過當總統？林佳龍給答案了

也曾想過當總統？林佳龍給答案了

林佳龍坦言防疫旅館補助預算有缺口

林佳龍坦言防疫旅館補助預算有缺口

關鍵字：

智慧運輸林佳龍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／小鬼黃鴻升驚傳北投過世！

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

小鬼黃鴻升「疑心肌梗塞」倒浴室門口亡！

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

黃鴻升36歲逝！8年前查出「遺傳病史」

小鬼過世！緋聞女友峮峮聽記者講才知

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

小鬼黃鴻升父親悲痛發聲！

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

《玩很大》小鬼黃鴻升過世　KID崩潰

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

即／黃鴻升北投猝逝！接體車抵達住家樓下

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面