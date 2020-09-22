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香港迪士尼25日起「第二度重開」　室內表演全暫停

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▲香港迪士尼樂園於6月18日重新開放。（圖／香港迪士尼樂園提供）

▲香港迪士尼樂園將再次重新開放。（圖／香港迪士尼樂園提供）

記者陳政錄／綜合報導

受香港新冠肺炎疫情反覆影響，於7月15日再次暫時關閉的香港迪士尼樂園，今天宣布將於本周五（9月25日）起重新開放，惟初期逢週二及週四關閉，入場人遊客與迪士尼人物會在適當的社交距離下自拍，避免近距離互動，室內現場表演亦會暫停。

據港媒《信報》報導，香港迪士尼樂園稱，市民從明天開始，可透過入園系統預約入園，樂園內會實施人數管制、健康及安全防疫措施，進園時須通過體溫檢測及佩戴口罩。

▲▼香港迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港迪士尼重新開放後，採取人數管制。（圖／記者曾俊豪攝）

迪士尼指出，園區重新開放初期初期逢週二及週四關閉，公眾假期及指定日期除外，直至另行通知；各處排隊區、餐廳、遊樂設施等，都會繼續嚴格落實社交距離措施。

據了解，香港迪士尼今年初因新冠肺炎疫情爆發，暫時關閉4個多月後，一度於6月18日起重新開放，惟受香港疫情反覆影響，7月15日起再次關閉，度假區內酒店維持開放，時間不到一個月。

而後隨疫情再次放緩，香港海洋公園在政府宣佈主題樂園可以重開後，率先表態9月18日起恢復營運；據香港衛生局局長陳肇始15日說法，疫情持續緩和並漸趨穩定，加上普及社區檢測計劃找出不少社區隱形患者，有助進一步穩住疫情，因此政府有信心繼續逐步放寬社交距離措施。

在全球迪士尼樂園多因疫情暫時關閉之際，於中國大陸境內的迪士尼樂園先是由上海迪士尼，宣布在5月11日重新開放，成為全球第一家恢復營業的迪士尼樂園後，香港迪士尼也在後續成為全球第二家恢復營運的迪士尼樂園。

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