高雄婦「居家檢疫5天」突死亡　新冠肺炎採檢結果出爐！

記者趙于婷／台北報導

高雄市林園區一名40多歲女性，平日於國外工作，9月16日因自上海搭機由高雄國際機場入境返臺，並回高雄林園區自宅進行14天居家檢疫，21日失去聯繫，沒想到進入此宅內發現人已經明顯死亡。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，採檢後確定陰性。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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高雄衛生局表示，這名女子因有申請居家檢疫期間的垃圾清運，環保局人員21日無法聯繫個案，故通報民政局會同警察人員到現場查看，相關人員到場發現其門窗緊閉，經姊姊同意後開鎖入內，由消防人員著防護衣進入後發現個案已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑，陳報高雄地檢署，後續進入司法相驗流程。

莊人祥在稍早的記者會上表示，採檢結果是陰性。他進一步強調，並不是每一位居家檢疫死亡的人都跟新冠肺炎有關，必須先釐清這個問題。

他說，現在不管大流行期間或不是流行期間，只要有人意外死亡 ，檢警一定會看遺體再決定是否做疑似病例通報，指揮中心尊重地檢署、法醫的權責，「其實大部分看起來都不像是新冠肺炎，但因為在大流行期間，大家一定會問，所以他們一定會採檢，所以這一例大家可能都認為不太像，那也採檢了，驗出來是陰性。」



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