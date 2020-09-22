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遭通緝還臉書打卡掃墓　朱雪璋設局斷腳筋二審判賠115萬

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▲▼朱雪璋斷腳筋案開庭，強調自己「已經覺悟了。」但對方的要求認為居心剖測。妻子也低調出庭。（圖／記者楊佩琪攝）

▲朱雪璋。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
 

記者吳銘峯／台北報導

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，2016年間與綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖相約比武，卻埋伏20多名黑幫將王男砍成重傷，腳筋還遭砍斷。朱雪璋遭判刑6年定讞，卻潛逃大陸，囂張在臉書上打卡掃墓，直到日前才遭逮，遣送回國。王男求償，一審判朱雪璋等須賠償100萬元，二審高院22日加碼改判賠115萬，其中100萬元須連帶賠償。可上訴。

空手道高手朱雪璋在台北市延吉街開設道館，朱男與王毓霖早有嫌隙。又因王毓霖在2016年1月間，將他在朱的道館前拍攝挖鼻孔、比中指照片PO在臉書上，致朱心生不滿，相約當年2月間在道館比武切磋。但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，還指示道場員工遮住武道館地下室內監視器。

朱男等候王毓霖3人進入武館後，就分別指示徒弟把守內、外門，並自內將道館大門反鎖，朱氏夫妻隨即呼叫埋伏的眾人自後門進入，眾人持刀械朝王等3人猛砍。王雖一度試圖逃出求救，但又被眾人拉回道館內持續毆打，朱妻甚至在一旁用手機拍攝圍毆實況，還向朱男說「再砍一刀，算我的」，朱男隨即動刀砍斷王男腳筋。

朱雪璋夫婦最後在今年5月間遭判刑6年與5月定讞，朱妻繳交罰金執行完畢，但朱雪璋則潛逃大陸地區，遭檢方發布通緝40年，但朱男不在意，甚至7月間還在臉書上打卡掃墓，行徑非常囂張。朱男的行為引爆行政院長蘇貞昌怒氣，隨即啟動兩岸共同打擊機制，朱男在大陸狼狽落網，日前遭遣返回台，腳踩拖鞋、短褲，衣服矇頭，囂張氣焰消失殆盡。

而重傷的王男也起訴求償3837萬元，後來下修至2182萬元，一審法院審理後，判決朱雪璋夫婦等15人須賠償100萬元。王男針對敗訴部分的300萬元，針對朱雪璋夫婦提出上訴，高等法院二審於22日宣判，高院認為經過台大醫院鑑定後，王男左肩胛上肌、左三角肌斷裂術後之上肢障害比例為5％，左脛腓骨骨折、左腓長肌斷裂術後之下肢障害比例為5％，合併全人障害比例5％之勞動能力減損。由於朱男為習武之人，高院認為他理應修身自持，竟設局攻擊王男，且另行起意持刀砍擊已受傷跪地之王男，其加害行為更為嚴重，因此高院認定他必須再賠償15萬元精神慰撫金。

▼朱雪璋押解回台時，以外套遮住手銬（紅色圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲朱雪璋步出松山機場，以外套遮住手銬（紅色圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

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