　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

姦殺竹東少女焚屍！首惡雙手合十逃死變無期　竟提再審想搏輕判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼竹東少女姦殺命案主嫌林春雄，更三審逃過死刑後，雙手合十。（圖／記者吳銘峯攝）

▲竹東少女姦殺命案首惡林春雄逃過死刑後，雙手合十，現在竟又聲請再審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，將就讀國二的邱姓少女帶到公園毆打凌虐，並輪流性侵，林男還嗆「兩條路！打死或強姦！」最後將少女棄置等死，事後還焚毀屍體。林男在更三審時獲判無期徒刑，他當時還向記者雙手合十，全案日前定讞。但林男逃死後還不滿足，竟聲請再審，打算獲得更輕刑度。

本案發生於於2015年5月間，當時就讀國二、輕度智能障礙的邱姓少女，疑似在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走。一夥人將少女押到附近的公園，對少女拳打腳踢，還嗆說「給你兩條路走，一條是打死你，另一條是讓我們強姦你！」最後林男與另2名同夥，對少女輪流性侵。少女遭凌虐後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，轉到KTV歡唱。有2名同夥回來查看，將已經死亡的少女棄置在草叢內，之後林男再返回，將少女焚屍。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審改將林春雄與另名同夥處無期徒刑，其餘3人分別判刑28年到20年。更一審則重判林春雄死刑、褫奪公權終身，另外3同夥改判無期徒刑，黃女仍判20年。更二審也加重，判林春雄死刑，其餘4人全數無期徒刑。

但全案到了去年底更三審，又改認定5人有教化可能、或不排除有教化可能，全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。當時林春雄還押時，記者詢問他「躲過死刑有什麼說法嗎？」、「是不是點頭向法官說謝謝？」他雙手合十，不發一言。全案於今年4月間，最高法院駁回上訴定讞，林春雄確定逃過死刑。

但逃過死刑後的林男仍不滿足，他在判刑定讞不到半年內，就聲請再審。高院21日開庭審理，林男以前審法官未能仔細審酌證人供詞，調查證據不夠完備，要求再審，企圖獲取更低刑度。但檢方則當庭指責，認為林男所指乃枝微末節，並非法律上足以開啟再審程序的「新證據」，請求法院駁回再審聲請。全案待合議庭評議後裁定。

ET快訊
獨／峮峮忍痛上工　「傳承小鬼暖舉」工作人員鼻酸
公車內部影片曝！司機打2次瞌睡猛抖　暴衝撞死行人
快訊／16歲高中女教室自殘狂噴血！救護車衝校救人
確認一下是你嗎？　5-6月千萬發票有7張未領
華岡5人幫靈堂前「不敢哭出聲」　許瑋甯潰堤：第7天回來找我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小氣房東吝換熱水器害2命　推房客沒說遭打臉判刑1年定讞

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

高雄街頭上演「華麗倒車」撞重機　背後原因曝光

Y字路口沒打方向燈吞900元紅單　「路是彎曲的」騎士逆轉免罰

姦殺竹東少女焚屍！首惡雙手合十逃死變無期　竟提再審想搏輕判

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

鳳山日常？血腥街頭又來...兩派飆殺大亂鬥　警趕赴「火速清場」

內湖公車暴衝釀1死！他目擊全程下車查探　返家驚覺「死者是爸爸」

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

小氣房東吝換熱水器害2命　推房客沒說遭打臉判刑1年定讞

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

高雄街頭上演「華麗倒車」撞重機　背後原因曝光

Y字路口沒打方向燈吞900元紅單　「路是彎曲的」騎士逆轉免罰

姦殺竹東少女焚屍！首惡雙手合十逃死變無期　竟提再審想搏輕判

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

被盯上？她剛買機車騎去訪友...睡醒人間蒸發　警趕到結局大驚

鳳山日常？血腥街頭又來...兩派飆殺大亂鬥　警趕赴「火速清場」

內湖公車暴衝釀1死！他目擊全程下車查探　返家驚覺「死者是爸爸」

小氣房東吝換熱水器害2命　推房客沒說遭打臉判刑1年定讞

雲端最前線／美豬進口成洗產地？蘇貞昌：嚴格要求標示

Q4靠連假消費支撐內需　人力銀行：資方樂觀度連兩季反彈

王志鵬／「去中國化」下，台灣荒誕的歷史課

澳媒駐北京記者2年前就被騷擾！家人也遭殃　首度公開內情

iOS14更新率優於去年　發布５天超過25％用戶下載

爸爸去跑步！歐告放風一半「直接棄養媽媽」　她默默回去超淒涼

閻麗夢：新冠病毒是「SARS」加強版　疫苗研發悲觀…預防更實際

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

簽約金僅3000美元　天使菜鳥轟滿貫寫選秀39輪奇蹟

社會熱門新聞

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

快訊／公車失控撞入銀行　

國會弊案續押3立委惹議　北院最速件函請立院

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

更多熱門

相關新聞

吝換熱水器害2命　包租公判刑1年定讞

吝換熱水器害2命　包租公判刑1年定讞

台北市歐姓房東將林森北路的套房出租給吳姓女子多年，吳女曾向房東反應，要求換裝有強制排氣功能的熱水器，但房東為了省1萬多元的換裝費，拒絕換裝。結果吳女與王姓男友去年2月間洗澡時，因吸入過多一氧化碳而中毒身亡。一二審均將歐男判刑1年，案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

給說法／《科技偵查法》的侵權與破案

給說法／《科技偵查法》的侵權與破案

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

人妻遭6男性侵　姪子也被迫加入

人妻遭6男性侵　姪子也被迫加入

關鍵字：

法律人權竹東少女性侵殺人無期徒刑最高法院死刑無期徒刑冥王再審

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

汐止4處爛尾樓「爛成廢墟」　屋主不死心！開價近800萬求售

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面