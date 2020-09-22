姦殺竹東少女焚屍！首惡雙手合十逃死變無期　竟提再審想搏輕判

▲竹東少女姦殺命案首惡林春雄逃過死刑後，雙手合十，現在竟又聲請再審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣竹東男子「冥王」林春雄等5人，將就讀國二的邱姓少女帶到公園毆打凌虐，並輪流性侵，林男還嗆「兩條路！打死或強姦！」最後將少女棄置等死，事後還焚毀屍體。林男在更三審時獲判無期徒刑，他當時還向記者雙手合十，全案日前定讞。但林男逃死後還不滿足，竟聲請再審，打算獲得更輕刑度。

本案發生於於2015年5月間，當時就讀國二、輕度智能障礙的邱姓少女，疑似在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找了男友林春雄及一群朋友將少女押走。一夥人將少女押到附近的公園，對少女拳打腳踢，還嗆說「給你兩條路走，一條是打死你，另一條是讓我們強姦你！」最後林男與另2名同夥，對少女輪流性侵。少女遭凌虐後倒地不起，一夥人將她棄置原地等死，轉到KTV歡唱。有2名同夥回來查看，將已經死亡的少女棄置在草叢內，之後林男再返回，將少女焚屍。案發後檢方對5人起訴，並全都求處死刑。

一審法院審理全數判處無期徒刑、褫奪公權終身。二審改將林春雄與另名同夥處無期徒刑，其餘3人分別判刑28年到20年。更一審則重判林春雄死刑、褫奪公權終身，另外3同夥改判無期徒刑，黃女仍判20年。更二審也加重，判林春雄死刑，其餘4人全數無期徒刑。

但全案到了去年底更三審，又改認定5人有教化可能、或不排除有教化可能，全數改判無期徒刑、褫奪公權終身。當時林春雄還押時，記者詢問他「躲過死刑有什麼說法嗎？」、「是不是點頭向法官說謝謝？」他雙手合十，不發一言。全案於今年4月間，最高法院駁回上訴定讞，林春雄確定逃過死刑。

但逃過死刑後的林男仍不滿足，他在判刑定讞不到半年內，就聲請再審。高院21日開庭審理，林男以前審法官未能仔細審酌證人供詞，調查證據不夠完備，要求再審，企圖獲取更低刑度。但檢方則當庭指責，認為林男所指乃枝微末節，並非法律上足以開啟再審程序的「新證據」，請求法院駁回再審聲請。全案待合議庭評議後裁定。