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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

東森好朋友Chill生活節　更生人明星商品讓人愛不釋手

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▲▼0919 2020東森好朋友生活節-人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森好朋友Chill生活節。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

由《ETtoday新聞雲》主辦的「東森好朋友Chill生活節」，週末在台北市大直美堤河濱公園登場，一整天現場湧入4萬人同歡，另外線上直播累積觀看人數更是超過400萬人。現場除了超強偶像卡司精采演出外，更有眾多攤位提供點心、飲品。其中更生保護會台北分會推出了「艾格諾先生蛋捲」，累積不少人氣，更讓不少民眾驚艷。

東森好朋友Chill生活節特別結合數位生活推出「市民證」，讓雲友「市民證」一卡在手，生活節全場橫著走！從《ETtoday新聞雲》、利百代、中華電信、營多麵、Her和她，闖關還可抽萬元大獎，且憑市民證至三大特色市集「揪揪市集」、「新動市集」、「有趣市集」，不論是手作糕點、飾品…各家文創攤位也可享折扣。市集中也有公益團體攤位，像是無國界醫師、更生保護會、台北市動物保護會等在現場與民眾分享充滿愛的理念。

▲▼更保台北分會，好朋友生活節，艾格諾先生手工蛋捲。（圖／更保台北分會提供）

▲艾格諾先生手工蛋捲成為一大亮點。（圖／更保台北分會提供）

而更生保護會由「艾格諾先生蛋捲」在現場販售，主打一滴水都不加的蛋捲，特別講究「單純」，只有麵粉、進口奶油、糖、雞蛋，四種原料，但在精心調配的比例之下，艾格諾先生的蛋捲更加扎實，並非市售的酥脆蛋捲，吃完蛋捲不會留下滿地碎屑。而也因原料單純，吃下艾格諾先生的蛋捲，蛋、奶的香氣更加齒頰留香。

而「艾格諾先生蛋捲」除了美味以外，背後的故事，更是激勵人心。他在年輕的20歲時因一時犯錯而被判無期徒刑定讞，進入監獄，直到18年後，才獲得假釋出獄……人生的黃金歲月在監獄中度過……他遺憾沒能見到奶奶、爸爸的最後一面，出獄後對未來更充滿無知徬徨，不過他找到了新的開始，從小時記憶甜美的蛋捲開始，他要抬頭走出自己的人生！20歲被判無期徒刑，但40歲人生從新開始！這也是「東森好朋友Chill生活節」的意義，要讓這世界充滿更多的愛。


 ▼艾格諾先生手工蛋捲。（圖／更保台北分會提供）

▲▼更保台北分會，好朋友生活節，艾格諾先生手工蛋捲。（圖／更保台北分會提供）

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