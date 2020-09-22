　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼科技偵查法，監看，AI，科技，監視。（圖／視覺中國）

▲《科技偵查法》草案最大影響是賦予檢察官與司法警察可使用定位系統進行偵查，以及利用科技設備對室內進行監看。（圖／視覺中國）

法務部於2020年9月8日發文公告，預告制定《科技偵查法》草案，其中最大的影響是，此法將賦予檢察官與司法警察可以使用定位系統進行偵查，以及利用科技設備對室內進行監看等權力。各界質疑這可能會對人民的隱私權產生過度的侵害，法務部檢察司副司長李濠松對此回應：「不要人家已經上太空，我們還在殺豬公」。《科技偵查法》可能會產生的問題在哪？

《科技偵查法》起因

法務部之所以制定《科技偵查法》，是因為2017年海巡署的王育洋士官長為調查私菸，將GPS衛星定位追蹤器裝設在陳姓男子的貨車底盤，陳姓男子察覺後報警。最終，王士官長被因妨害秘密罪被判處拘役50日、緩刑2年。

由於偵查的過程勢必會造成人民的隱私權受到侵害，如果要成為合法的偵查手段，就必須要有法律的依據，像是《刑事訴訟法》就對搜索的方式有所明文，而王士官長違法的主要原因就是，利用GPS做為偵查手法，「欠缺法律依據」。

《科技偵查法》就是為了要與時俱進，讓使用科技調查案件的手段可以被明文化，但是為何大眾對於這次的草案卻有不少的疑慮？

缺乏法官保留、該由何人監督

草案第5條規定，偵查中的檢察官認為有必要時，得使用GPS等具有追蹤位置功能的設備或技術實施調查，且調查時間累計逾兩個月後需向法院聲請許可延長；第9條則規定，檢警調查最重本刑三年以上有期徒刑之犯罪，有相當理由時，得使用科技設備或技術對隱私空間進行監看，若調查時間累計逾三十日，則需向法院聲請許可延長。

這兩條文的相同之處在於，是當實施的調查手段「累計」到一定的時間後，才需要向法院聲請延長調查時間。為什麼不用從一開始就取得法院的同意？畢竟運用科技偵查的手段相比傳統的方式，對人民隱私權容易造成侵害，在缺乏監督機制的情況下，可能會有濫用的疑慮。若是為了偵查的效率而如此制定，或許改用「實施調查的幾日內必須補向法院聲請許可」，會是較為折衷的方式。

草案另外的爭議點在於，當嫌犯涉及《通保法》第5條所列之犯罪時，經法院核准後得以實施「設備端通訊監察」，也就是可以直接入侵個人裝置（電腦、手機）取得一切的資訊。雖然草案中亦訂有洩密的刑責，但是一旦重要的個人隱私被散播出去，以現今網路流傳的速度，相信造成的損害並不是區區的徒刑就足以擔負得起的罪責，更不用說在草案中這些都只被列為「告訴乃論罪」（草案第26條），是不是變相的說明，只要被侵害隱私的人不知道就沒關係呢？

隨著科技的發展，犯罪的手法也愈來愈多樣化，運用科學技術進行調查確有其必要，但是國家公權力的行使，在追訴犯罪時，更應該要兼顧人民的基本權利，畢竟公權力應該是要用來保護人民，而非侵害人民。不過目前還只是草案階段，最終立法院議會將怎麼修正這些缺失、消除民眾的疑慮？就讓我們靜觀其變。（本文轉載自法操FOLLAW

好文推薦

給說法／【比特犬攻擊】遛狗未盡責，違反《動保法》也有刑責

給說法／風箏捲飛女童可請求國賠嗎

給說法／孫安佐已在美服過刑為何回台又遭訴

法操，司法監督網路媒體。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」　生前節儉不買名車搭
特斯拉停特殊車位遭噴漆！　網看綠色格線笑了：賠到脫褲
徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸：感情別一頭栽下去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

林俊宏／《科技偵查法》擴張國家監控人民權利

李永然／《科技偵查法》恐上演《全民公敵》

國民黨團轟政府成「合法駭客」　批科技偵查法變科技「東廠」法

科技偵查法授權檢調「植入程式」蒐證　李貴敏4質疑：讓人不寒而慄

檢警可監聽通訊軟體！《科技偵查法》試水溫蔡清祥盼各界給意見

GPS蒐證監控擬「專法准用」　資深警曝「黑道狗仔隊」靠它：摩鐵站崗賺飽飽

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

東森好朋友Chill生活節　更生人明星商品讓人愛不釋手

林俊宏／《科技偵查法》擴張國家監控人民權利

李永然／《科技偵查法》恐上演《全民公敵》

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

東森好朋友Chill生活節　更生人明星商品讓人愛不釋手

林俊宏／《科技偵查法》擴張國家監控人民權利

李永然／《科技偵查法》恐上演《全民公敵》

川普公然模仿記者中橡膠彈：我的膝蓋！　嘲諷「美麗的風景」惹炮轟

兒早夭心碎媽探視42年竟是「空棺」　法醫驚指下葬前遺體就消失

堅果當零食太涮嘴照樣胖！1份的量是多少？一張圖看明白

木村光希和天王周董撞衫氣勢沒在輸　手中包款孫芸芸也愛

給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

快訊／函詢速件抵立院！審判長霸氣押3貪委　律師傻眼：有想清楚？

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」！　生前節儉不買名車搭小黃

台中暗夜巨響！黑車撞小黃「爆炸燒成火球」3人傷　驚悚畫面曝光

日職／陳偉殷身價之高！　「1人薪資幾乎等於全隊76人」

紐約華裔警員被捕！　涉充當中國代理人：秘密提供「藏民」情報

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

法律熱門新聞

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

給說法／比特犬攻擊頻傳談飼主責任

賴瑩真／散播性愛照、謠言，犯法嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

李永然／科技偵查上演《全民公敵》

蔡孟翰／花大錢請律師卻要我認罪？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

蘇友辰／聲押候審並非變相羈押

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

蔡孟翰／電子菸怎麼管？

酒駕撞死酒醉路倒刑警　判刑定讞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

5男關一起　牢房竟變炮房

更多熱門

相關新聞

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

更生商品參加東森好朋友Chill生活節

由《ETtoday》主辦的東森好朋友Chill生活節，週末在台北市大直美堤河濱公園登場，一整天現場湧入4萬人同歡，另外線上直播累積觀看人數更是超過400萬人。現場除了超強偶像卡司精采演出外，更有眾多攤位提供點心、飲品。其中更生保護會台北分會推出了「艾格諾先生蛋捲」，累積不少人氣，更讓民眾驚艷。

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

林俊宏／科技偵查政府帶頭當駭客

李永然／科技偵查上演《全民公敵》

李永然／科技偵查上演《全民公敵》

2司機性侵同一女學生　判刑定讞

2司機性侵同一女學生　判刑定讞

給說法／比特犬攻擊頻傳談飼主責任

給說法／比特犬攻擊頻傳談飼主責任

關鍵字：

法律司改人權給說法法操科技偵查法李濠松通保法GPS

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面