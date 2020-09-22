給說法／《科技偵查法》，是上太空還是殺豬公

▲《科技偵查法》草案最大影響是賦予檢察官與司法警察可使用定位系統進行偵查，以及利用科技設備對室內進行監看。（圖／視覺中國）

法務部於2020年9月8日發文公告，預告制定《科技偵查法》草案，其中最大的影響是，此法將賦予檢察官與司法警察可以使用定位系統進行偵查，以及利用科技設備對室內進行監看等權力。各界質疑這可能會對人民的隱私權產生過度的侵害，法務部檢察司副司長李濠松對此回應：「不要人家已經上太空，我們還在殺豬公」。《科技偵查法》可能會產生的問題在哪？

《科技偵查法》起因

法務部之所以制定《科技偵查法》，是因為2017年海巡署的王育洋士官長為調查私菸，將GPS衛星定位追蹤器裝設在陳姓男子的貨車底盤，陳姓男子察覺後報警。最終，王士官長被因妨害秘密罪被判處拘役50日、緩刑2年。

由於偵查的過程勢必會造成人民的隱私權受到侵害，如果要成為合法的偵查手段，就必須要有法律的依據，像是《刑事訴訟法》就對搜索的方式有所明文，而王士官長違法的主要原因就是，利用GPS做為偵查手法，「欠缺法律依據」。

《科技偵查法》就是為了要與時俱進，讓使用科技調查案件的手段可以被明文化，但是為何大眾對於這次的草案卻有不少的疑慮？

缺乏法官保留、該由何人監督

草案第5條規定，偵查中的檢察官認為有必要時，得使用GPS等具有追蹤位置功能的設備或技術實施調查，且調查時間累計逾兩個月後需向法院聲請許可延長；第9條則規定，檢警調查最重本刑三年以上有期徒刑之犯罪，有相當理由時，得使用科技設備或技術對隱私空間進行監看，若調查時間累計逾三十日，則需向法院聲請許可延長。

這兩條文的相同之處在於，是當實施的調查手段「累計」到一定的時間後，才需要向法院聲請延長調查時間。為什麼不用從一開始就取得法院的同意？畢竟運用科技偵查的手段相比傳統的方式，對人民隱私權容易造成侵害，在缺乏監督機制的情況下，可能會有濫用的疑慮。若是為了偵查的效率而如此制定，或許改用「實施調查的幾日內必須補向法院聲請許可」，會是較為折衷的方式。

草案另外的爭議點在於，當嫌犯涉及《通保法》第5條所列之犯罪時，經法院核准後得以實施「設備端通訊監察」，也就是可以直接入侵個人裝置（電腦、手機）取得一切的資訊。雖然草案中亦訂有洩密的刑責，但是一旦重要的個人隱私被散播出去，以現今網路流傳的速度，相信造成的損害並不是區區的徒刑就足以擔負得起的罪責，更不用說在草案中這些都只被列為「告訴乃論罪」（草案第26條），是不是變相的說明，只要被侵害隱私的人不知道就沒關係呢？

隨著科技的發展，犯罪的手法也愈來愈多樣化，運用科學技術進行調查確有其必要，但是國家公權力的行使，在追訴犯罪時，更應該要兼顧人民的基本權利，畢竟公權力應該是要用來保護人民，而非侵害人民。不過目前還只是草案階段，最終立法院議會將怎麼修正這些缺失、消除民眾的疑慮？就讓我們靜觀其變。（本文轉載自法操FOLLAW）

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