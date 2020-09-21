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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林俊宏／《科技偵查法》擴張國家監控人民權利

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▲▼科技偵查法，AI，監控，全民公敵，科技。（圖／視覺中國）

▲《科技偵查法》草案把在公共場合所能取得的訊息，都認為是比較沒有保護價值的訊息，擴張國家可以監控人民的空間。（圖／視覺中國）

隨著科技發展愈來愈多樣化，像是木馬程式、GPS定位、熱顯像儀、遠距集音器、空拍機、M化（網路行動電話定位系統）車、人臉辨識、智能分析等，都是可用來進行犯罪偵查的新利器。除此之外，也由於新科技的強大功能，因此運用這些科技工具所取得的資訊，不再只是個別人民的單一或個別資訊而已，而是足以描繪出個別人民形象及整體日常生活圖像的訊息。也就是說，只要透過新科技的整合運用，要取得每個人的所有資訊，不是不可能。

對國家而言，無論是站在治理或是統治的觀點，新科技的強大資訊獲取能力，絕對是歡迎且期待積極運用的。但對於人民來說，讓國家可以透過新科技來全面獲取、甚至監控自己的生活，顯然並非一件好事。因此，為了避免國家過度使用新科技造成人民權利的損害，在制度設計上，都會嚴格限制國家利用新科技獲取人民資訊的條件，而且必須透過客觀中立的法官來決定，或判斷國家使用新科技的作為是否合法及有其必要性。

一般而言，用來節制國家利用新科技來獲取人民資訊的條件設計，首先，會要求必須經由中立客觀的法官來決定國家可否進行資訊獲取，而且針對某些侵害人民權利特別嚴重的情形，還會要求由不同層級的法院法官或複數法官共同決定才可以。其次，因為新科技偵查對於人民資訊獲取過於廣泛，因此會限制只有在針對特定的重罪案件才可能允許國家去做。第三，也會要求國家只有在沒有其他方法可以進行偵查，在不得已的情況下才可以利用新科技偵查。第四，對人民使用新科技手段的期間不可過長，只可以短期間的行使。第五，國家在進行新科技偵查後，要定期提出報告給法官審查，也要讓人民知道自己的資訊被國家掌握了。最後，針對國家侵入人民設備（包括手機、電腦等）取得人民資訊的類型，還會要求必須要有其他中立客觀的獨立技術機關，確保國家所使用的技術能夠取得資訊的範圍，且在結束對人民的資訊獲取時，確實移除了國家植入人民設備的程式或其他任何監控的技術。

然而，是不是符合上面提到的條件，國家就可以毫無忌憚的使用新科技手段獲取人民的各種資訊？答案是否定的。大法官釋字第689號解釋後，如果被歸類為私人生活的私密領域，除了是在公共場域上合理的範圍內，否則無論何等私人生活的個人資訊，國家都不可以用任何的理由在未經人民自主同意下獲取。除此之外，有些國家也把可以拒絕證言的資訊來源，列為不可以進行科技偵查的資訊內容之一。

法務部在2020年9月8日公告了《科技偵查法》草案，草案最主要明定國家可以使用新科技來獲取人民的各種資訊，以達到其所謂犯罪偵查的目的。但這部草案並沒有符合前面所提到，關於國家取得人民資訊的一些基本原則，有些科技偵查手段根本沒有法官從中審查，對於重罪的認定也太過寬鬆，監控人民資訊的期間也過長，就算是有採納由法官來審查的部分，也沒有由不同層級的法院法官或複數法官共同決定的設計，就更別說有獨立機關從中監督國家所使用的技術了。

尤其糟糕的是，草案以物理空間來界定人民的隱私資訊，把在公共場合所能取得的訊息，都認為是比較沒有保護價值的訊息，藉由將人民資訊調整為不值得保護或應受保護程度較低的方式，擴張國家可以監控人民的空間。這樣的立法明顯違反了大法官解釋第689號保障人民私密領域的要求。

《科技偵查法》草案的立法方向，沒有審慎考量科技偵查對於人民資訊的高度侵害，人民在國家的全方位監控下，嚴重損害人之所以為人的基本尊嚴。這部草案只想一昧的擴張國家監控人民的權利，是完全出於法務部本位，只求擴權的糟糕立法，法務部應撤回這部草案，重新研議為是。

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▲▼林俊宏律師●林俊宏，義謙法律事務所主持律師、法律扶助基金會台北分會會長、台北律師公會常務理事、民間司法改革基金會常務執行委員、刑辯工作坊交互詰問課程講師。台灣刑事辯護律師協會官網http://twcdaa.org。以上言論不代表本報立場。

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